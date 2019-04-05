Почему дебаты не изменят рейтинги Зеленского и Порошенко: мнение эксперта

Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе состоятся. Но, по мнению эксперта Андрея Вигиринского, смысла в них нет – это особо ничего не изменит в отношении избирателей к кандидатам.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Порошенко, который всегда самостоятельно формировал повестку дня, поддался на условия Зеленского. Стороны будто придерживаются условий. Извинения приняты, медосмотр проведен. Главное, чтобы препятствием для дебатов не стала политика Общественного телеканала,

– считает Вигиринский.

По его словам, руководство Общественного может заявить, что на стадионе дебаты не будут считаться дебатами. Телеканал их не будет транслировать, соответственно, требования закона не будут выполнены. Тогда у Порошенко заявят, что они хотели и выполнили требования, но надо Зеленскому идти в студию. У Зеленского скажут, что Порошенко включил административный аппарат, чтобы дебатов не было.

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В то же время эксперт убежден, что дебаты существенно не повлияют на электоральные настроения. По словам Андрея Вигиринского, сомнительно, что на стадионе Порошенко сможет достучаться до тех, кто хочет увидеть шоу.

У Зеленского и Порошенко ядерный электорат. И статическим останется, несмотря на дебаты. Умение или неумение Зеленского дискутировать не повлияет на точку зрения того, кто ему и так импонирует. Так же и у Порошенко. Он умеет красиво говорить, но этим он не достучится до избирателей Зеленского,

– замечает эксперт.

Также не определяющими дебаты будут для тех, кто в первом туре не голосовал за Зеленского и Порошенко.

Что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко?

Зеленский призвал Порошенко прийти на дебаты на НСК "Олимпийский". Кандидат в президенты озвучил Порошенко свои условия для проведения дебатов. В частности, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире. Порошенко должен признать, что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским". Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.



Порошенко согласился и предложил три этапа: по программе укрепления обороны и безопасности. По внешней политике и защите конституционных прав и свобод украинских граждан. 5 апреля утром Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на прелмет содержания алкоголя и наркотиков.



По закону "О выборах президента", теледебаты проводятся вечером в последнюю пятницу перед днем ​​голосования в прямом эфире – 19 апреля. Председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты должны пройти 19 апреля в 21:00 на канале "UA: Первый".

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