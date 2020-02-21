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      Почему для размещения эвакуированных выбрали Новые Санжары, а не Феофанию: объяснение Минздрава

      - Читати новину українською
      Виктор Ляшко / "Проект по поддержке реформы ПМП"

      В правительстве предпочли разместить эвакуированных из китайского Уханя именно в Новых Санжарах на Полтавщине, поскольку тут не происходит лечение людей. Относительно государственной клинической больницы "Феофания", то это прежде всего – учреждение здравоохранения.

      Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на внеочередном заседании Полтавского облсовета. В частности, он рассказал, что в Киеве учреждения Нацгвардии и МВД ежедневно оказывают помощь людям, которые получают ранения на востоке.

      К теме! Почему эвакуированных из Уханя везут не в инфекционную больницу

      Огромное количество ветеранов, как Второй мировой, так и войны на Донбассе сейчас проходят срочную медицинскую помощь. Готовить госпитали и отселять из них людей, которым оказывают медицинскую помощь, – это неправильно,
      – отметил представитель Минздрава.

      Относительно "Феофании", то это, по словам Ляшко, – учреждение здравоохранения, которое без остановки оказывает медицинскую помощь больным гражданам Украины. А обсерватор – это не учреждение здравоохранения. Поэтому он попросил не спекулировать этим вопросом.

      "Там раненные лечатся. Их – много, и вывезти их – это не так просто, как в Новых Санжарах. Поэтому мы выбрали заведение, где можно спокойно без влияния на здоровье людей, которые там находились, разместить на обсервацию эвакуированных", – добавил он.

      Интересно! Гончарук объяснил, почему место расположения эвакуированных из Китая держали в тайне

      Коротко об эвакуации людей из Уханя

      • 20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.
      • Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
      • На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
      • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
      • Медцентру обеспечена постоянная охрана. 
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Коронавирус 2020 Министерство здравоохранения Украины Новые Санжары Здоровье Новости политики
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