Почему для размещения эвакуированных выбрали Новые Санжары, а не Феофанию: объяснение Минздрава

В правительстве предпочли разместить эвакуированных из китайского Уханя именно в Новых Санжарах на Полтавщине, поскольку тут не происходит лечение людей. Относительно государственной клинической больницы "Феофания", то это прежде всего – учреждение здравоохранения.

Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на внеочередном заседании Полтавского облсовета. В частности, он рассказал, что в Киеве учреждения Нацгвардии и МВД ежедневно оказывают помощь людям, которые получают ранения на востоке.

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Огромное количество ветеранов, как Второй мировой, так и войны на Донбассе сейчас проходят срочную медицинскую помощь. Готовить госпитали и отселять из них людей, которым оказывают медицинскую помощь, – это неправильно,

– отметил представитель Минздрава.

Относительно "Феофании", то это, по словам Ляшко, – учреждение здравоохранения, которое без остановки оказывает медицинскую помощь больным гражданам Украины. А обсерватор – это не учреждение здравоохранения. Поэтому он попросил не спекулировать этим вопросом.

"Там раненные лечатся. Их – много, и вывезти их – это не так просто, как в Новых Санжарах. Поэтому мы выбрали заведение, где можно спокойно без влияния на здоровье людей, которые там находились, разместить на обсервацию эвакуированных", – добавил он.

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Коротко об эвакуации людей из Уханя