Почему для размещения эвакуированных выбрали Новые Санжары, а не Феофанию: объяснение Минздрава
В правительстве предпочли разместить эвакуированных из китайского Уханя именно в Новых Санжарах на Полтавщине, поскольку тут не происходит лечение людей. Относительно государственной клинической больницы "Феофания", то это прежде всего – учреждение здравоохранения.
Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на внеочередном заседании Полтавского облсовета. В частности, он рассказал, что в Киеве учреждения Нацгвардии и МВД ежедневно оказывают помощь людям, которые получают ранения на востоке.
К теме! Почему эвакуированных из Уханя везут не в инфекционную больницу
Огромное количество ветеранов, как Второй мировой, так и войны на Донбассе сейчас проходят срочную медицинскую помощь. Готовить госпитали и отселять из них людей, которым оказывают медицинскую помощь, – это неправильно,
– отметил представитель Минздрава.
Относительно "Феофании", то это, по словам Ляшко, – учреждение здравоохранения, которое без остановки оказывает медицинскую помощь больным гражданам Украины. А обсерватор – это не учреждение здравоохранения. Поэтому он попросил не спекулировать этим вопросом.
"Там раненные лечатся. Их – много, и вывезти их – это не так просто, как в Новых Санжарах. Поэтому мы выбрали заведение, где можно спокойно без влияния на здоровье людей, которые там находились, разместить на обсервацию эвакуированных", – добавил он.
Интересно! Гончарук объяснил, почему место расположения эвакуированных из Китая держали в тайне
Коротко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.
- Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
- На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.