Чому для розміщення евакуйованих обрали Нові Санжари, а не Феофанію: пояснення МОЗ

В уряді віддали перевагу розмістисти евакуйованих із китайського Уханя саме у Нових Санжарах на Полтавщині, оскільки ту не відбувається лікування людей. Щодо державної клінічної лікарні "Феофанія", то це передусім – заклад охорони здоров'я.

Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Полтавської облради. Зокрема, він розповів, що у Києві заклади Нацгвардії та МВС щодня надають допомогу людям, які зазнають поранення на сході.

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Величезна кількість ветеранів, як Другої світової, так і війни на Донбасі зараз проходять термінову медичну допомогу. Готувати госпіталі та відселяти з них людей, яким надають медичну допомогу, – це неправильно,

– зауважив представник МОЗ.

Щодо "Феофанії", то це, за словами Ляшка, – заклад охорони здоров’я, який без перестанку надає медичну допомогу хворим громадянам України. А обсерватор – це не заклад охорони здоров’я. Тому він попросив не спекулювати цим питанням.

"Там поранені лікуються. Їх – багато, і вивезти їх – це не так просто, як у Нових Санжарах. Тому ми вибрали заклад, де можна спокійно без впливу на здоров’я людей, що там перебували, розмістити на обсервацію евакуйованих", – додав він.

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