Чому для розміщення евакуйованих обрали Нові Санжари, а не Феофанію: пояснення МОЗ
В уряді віддали перевагу розмістисти евакуйованих із китайського Уханя саме у Нових Санжарах на Полтавщині, оскільки ту не відбувається лікування людей. Щодо державної клінічної лікарні "Феофанія", то це передусім – заклад охорони здоров'я.
Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Полтавської облради. Зокрема, він розповів, що у Києві заклади Нацгвардії та МВС щодня надають допомогу людям, які зазнають поранення на сході.
До теми! Чому евакуйованих з Уханя везуть не в інфекційну лікарню
Величезна кількість ветеранів, як Другої світової, так і війни на Донбасі зараз проходять термінову медичну допомогу. Готувати госпіталі та відселяти з них людей, яким надають медичну допомогу, – це неправильно,
– зауважив представник МОЗ.
Щодо "Феофанії", то це, за словами Ляшка, – заклад охорони здоров’я, який без перестанку надає медичну допомогу хворим громадянам України. А обсерватор – це не заклад охорони здоров’я. Тому він попросив не спекулювати цим питанням.
"Там поранені лікуються. Їх – багато, і вивезти їх – це не так просто, як у Нових Санжарах. Тому ми вибрали заклад, де можна спокійно без впливу на здоров’я людей, що там перебували, розмістити на обсервацію евакуйованих", – додав він.
Цікаво! Гончарук пояснив, чому місце розташування евакуйованих із Китаю тримали в таємниці
Коротко про евакуацію людей з Уханя
- 20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.
- З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
- В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
- На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців і 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
- Жителі селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
- Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
- У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
- Медцентр перебуватиме під постійною охороною.