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      Почему Джулиани хочет свидетельствовать по делу импичмента Трампа: заявление адвоката

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      Руди Джулиани / gq.com

      Руди Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, заявил, что не против свидетельствовать перед конгрессменами.

      Об этом сообщило американское издание ABC.

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      Адвокат, который также является одной из ключевых фигур "украинского скандала", заявил, что готов дать показания для того, чтобы оправдать президента Дональда Трампа.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Руди Джулиани также предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам американского президента, которые добиваются его отстранения от власти. "Я бы с удовольствием занялся этим делом", – заявил адвокат.

      Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его, как дело о вымогательстве,
      – сообщил Руди Джулиани.

      Показания Джулиани могут оказаться очень информативными. По словам свидетелей, которые выступали в рамках расследования относительно импичмента в Палате представителей, Трамп поручил ключевым официальным лицам координировать политику в отношении Украины именно с Джулиани, в обход Госдепартамента.

      Руді Джуліані
      Руди Джулиани

      Позже Джулиани ездил в Украину с целью найти компрометирующие данные о демократа Джо Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах 2020 года.

      Импичмент Трампу и Украина: главное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора (полный текст на украинском языке в переводе 24 канала – читайте здесь). Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Конгрессе объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Новости США Импичмент Трампа
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