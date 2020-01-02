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      Чому Джуліані хоче свідчити у справі імпічменту Трампа: заява адвоката

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      Руді Джуліані / gq.com

      Руді Джуліані, який є особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, заявив, що не проти свідчити перед конгресменами.

      Про це повідомило американське видання ABC.

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      Адвокат, який також є однією з ключових фігур "українського скандалу" заявив, що готовий дати свідчення для того, щоб виправдати президента Дональда Трампа.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Руді Джуліані також припустив, що звинувачення можна було б пред'явити і політичним опонентам американського президента, які добиваються його відсторонення від влади. "Я б із задоволенням зайнявся цією справою", – заявив адвокат.

      Або я зроблю те, що виходить у мене найкраще: буду вести цю справу. Я не знаю, чи вистачить у когось сміливості передати мені цю справу, але, якщо мені її дадуть, я буду вести її, як справу про вимагання,
      – повідомив Руді Джуліані.

      Показання Джуліані можуть виявитися дуже інформативними. За словами свідків, які виступали в рамках розслідування щодо імпічменту в Палаті представників, Трамп доручив ключовим офіційним особам координувати політику щодо України саме з Джуліані, в обхід Держдепартаменту.

      Руді Джуліані
      Руді Джуліані

      Пізніше Джуліані їздив в Україну з метою знайти компрометуючі дані про демократа Джо Байдена, який може стати суперником Трампа на виборах 2020 року.

      Імпічмент Трампу й Україна: головне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови (повний текст українською мовою у перекладі 24 каналу – читайте тут). Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Конгресі оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа
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