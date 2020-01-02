Чому Джуліані хоче свідчити у справі імпічменту Трампа: заява адвоката

Руді Джуліані, який є особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, заявив, що не проти свідчити перед конгресменами.

Про це повідомило американське видання ABC.

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Адвокат, який також є однією з ключових фігур "українського скандалу" заявив, що готовий дати свідчення для того, щоб виправдати президента Дональда Трампа.



Дональд Трамп

Руді Джуліані також припустив, що звинувачення можна було б пред'явити і політичним опонентам американського президента, які добиваються його відсторонення від влади. "Я б із задоволенням зайнявся цією справою", – заявив адвокат.

Або я зроблю те, що виходить у мене найкраще: буду вести цю справу. Я не знаю, чи вистачить у когось сміливості передати мені цю справу, але, якщо мені її дадуть, я буду вести її, як справу про вимагання,

– повідомив Руді Джуліані.

Показання Джуліані можуть виявитися дуже інформативними. За словами свідків, які виступали в рамках розслідування щодо імпічменту в Палаті представників, Трамп доручив ключовим офіційним особам координувати політику щодо України саме з Джуліані, в обхід Держдепартаменту.



Руді Джуліані

Пізніше Джуліані їздив в Україну з метою знайти компрометуючі дані про демократа Джо Байдена, який може стати суперником Трампа на виборах 2020 року.

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