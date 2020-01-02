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      Трамп назвав Меркель "дуже гарною жінкою" і попросив дати Україні грошей

      167 Читать новость на русском
      Трамп на Новий рік згадав про Меркель та Україну / Колаж 24 каналу

      Дональда Трампа піймали представники ЗМІ, коли той ішов на новорічну вечірку. Президент США наговорив багато цікавого – у своєму стилі: і про те, що Зеленського в Україні обрали через корупцію, і про дуже красиву Меркель.

      Про це Дональд Трамп говорив журналістам перед новорічною вечіркою у своїй резиденції у Флориді, пише "Голос Америки".

      Читайте також: Скандал із Трампом та військовою допомогою Україні: ЗМІ з’ясували нові деталі

      Зеленського обрали через дуже велику корупцію

      Президента США знову запитали про липневу розмову із Зеленським. І Трамп, як виявилося, не втомився повторювати. Щоправда, він додав трохи емоцій і назвав українського лідера "дуже добрим чоловіком".

      Це була ідеальна й абсолютно доречна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Він дуже добре справляється. Адже чому його обрали президентом? Це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція,
      – сказав Трамп.

      І додав, що про решту нехай американці підуть і самі поговорять із Зеленським.

      Зверніть увагу: Рейтинг найбільш надихаючих людей року: хто потрапив до списку

      Меркель – дуже гарна жінка, але ж хай дає гроші Україні

      Американський президент Дональд Трамп мав хороший настрій і компліментами не обділив не лише Володимира Зеленського, а й канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

      Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (мовилося про Україну – 24 канал)? Чому лише Штати?
      – жартома (мабуть) обурювався Трамп.

      Звісно, Трампа також вкотре питали про імпічмент, і він вкотре наголосив: "Ми нічого поганого не зробили. Справа імпічменту – це велика масна брехня".

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      Теги: Новини України Курйозні новини Дональд Трамп Новини США Гроші Володимир Зеленський Ангела Меркель Еммануель Макрон
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