Трамп назвав Меркель "дуже гарною жінкою" і попросив дати Україні грошей

Дональда Трампа піймали представники ЗМІ, коли той ішов на новорічну вечірку. Президент США наговорив багато цікавого – у своєму стилі: і про те, що Зеленського в Україні обрали через корупцію, і про дуже красиву Меркель.

Про це Дональд Трамп говорив журналістам перед новорічною вечіркою у своїй резиденції у Флориді, пише "Голос Америки".

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Зеленського обрали через дуже велику корупцію

Президента США знову запитали про липневу розмову із Зеленським. І Трамп, як виявилося, не втомився повторювати. Щоправда, він додав трохи емоцій і назвав українського лідера "дуже добрим чоловіком".

Це була ідеальна й абсолютно доречна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Він дуже добре справляється. Адже чому його обрали президентом? Це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція,

– сказав Трамп.

І додав, що про решту нехай американці підуть і самі поговорять із Зеленським.

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Меркель – дуже гарна жінка, але ж хай дає гроші Україні

Американський президент Дональд Трамп мав хороший настрій і компліментами не обділив не лише Володимира Зеленського, а й канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (мовилося про Україну – 24 канал)? Чому лише Штати?

– жартома (мабуть) обурювався Трамп.

Звісно, Трампа також вкотре питали про імпічмент, і він вкотре наголосив: "Ми нічого поганого не зробили. Справа імпічменту – це велика масна брехня".