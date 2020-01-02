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      Трамп назвал Меркель "очень красивой женщиной" и попросил дать Украине денег

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      Трамп на Новый год вспомнил о Меркель и Украине / Коллаж 24 канала\

      Дональда Трампа поймали представители СМИ, когда тот шел на новогоднюю вечеринку. Президент США наговорил много интересного – в своем стиле: и о том, что Зеленского в Украине выбрали из-за коррупции, и об очень красивой Меркель.

      Об этом Дональд Трамп говорил журналистам перед новогодней вечеринкой в своей резиденции во Флориде, пишет "Голос Америки".

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      Зеленского выбрали из-за очень большой коррупции

      Президента США снова спросили об июльском разговоре с Зеленским. И Трамп, как оказалось, не устал повторять. Правда, он добавил немного эмоций и назвал украинского лидера "очень хорошим человеком".

      Это была идеальный и абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Он очень хорошо справляется. Ведь почему его выбрали президентом? Это из-за коррупции. У них очень большая коррупция,
      – сказал Трамп.

      И добавил, что обо всем остальном пусть американцы пойдут и сами поговорят с Зеленским.

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      Меркель – очень красивая женщина, но пусть дает деньги Украине

      У американского президента Дональда Трампа было хорошее настроение, и комплиментами он не обидел не только Владимира Зеленского, но и канцлера Германии Ангелу Меркель.

      Очень красивая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не дают денег (речь шла об Украине – 24 канал)? Почему только Штаты?
      – в шутку (видимо) возмущался Трамп.

      Конечно, Трампа также в который раз спрашивали об импичменте, и он в очередной раз подчеркнул: "Мы ничего плохого не сделали. Дело импичмента – это большая жирная ложь".

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      Теги: Новости Украины Эммануэль Макрон Ангела Меркель Владимир Зеленский Деньги Новости США Дональд Трамп Курьезные новости
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