Трамп назвал Меркель "очень красивой женщиной" и попросил дать Украине денег

Дональда Трампа поймали представители СМИ, когда тот шел на новогоднюю вечеринку. Президент США наговорил много интересного – в своем стиле: и о том, что Зеленского в Украине выбрали из-за коррупции, и об очень красивой Меркель.

Об этом Дональд Трамп говорил журналистам перед новогодней вечеринкой в своей резиденции во Флориде, пишет " Голос Америки ".

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Зеленского выбрали из-за очень большой коррупции

Президента США снова спросили об июльском разговоре с Зеленским. И Трамп, как оказалось, не устал повторять. Правда, он добавил немного эмоций и назвал украинского лидера "очень хорошим человеком".

Это была идеальный и абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Он очень хорошо справляется. Ведь почему его выбрали президентом? Это из-за коррупции. У них очень большая коррупция,

– сказал Трамп.

И добавил, что обо всем остальном пусть американцы пойдут и сами поговорят с Зеленским.

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Меркель – очень красивая женщина, но пусть дает деньги Украине

У американского президента Дональда Трампа было хорошее настроение, и комплиментами он не обидел не только Владимира Зеленского, но и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Очень красивая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не дают денег (речь шла об Украине – 24 канал)? Почему только Штаты?

– в шутку (видимо) возмущался Трамп.