Трамп назвал Меркель "очень красивой женщиной" и попросил дать Украине денег
Дональда Трампа поймали представители СМИ, когда тот шел на новогоднюю вечеринку. Президент США наговорил много интересного – в своем стиле: и о том, что Зеленского в Украине выбрали из-за коррупции, и об очень красивой Меркель.
Об этом Дональд Трамп говорил журналистам перед новогодней вечеринкой в своей резиденции во Флориде, пишет "Голос Америки".
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Зеленского выбрали из-за очень большой коррупции
Президента США снова спросили об июльском разговоре с Зеленским. И Трамп, как оказалось, не устал повторять. Правда, он добавил немного эмоций и назвал украинского лидера "очень хорошим человеком".
Это была идеальный и абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Он очень хорошо справляется. Ведь почему его выбрали президентом? Это из-за коррупции. У них очень большая коррупция,
– сказал Трамп.
И добавил, что обо всем остальном пусть американцы пойдут и сами поговорят с Зеленским.
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Меркель – очень красивая женщина, но пусть дает деньги Украине
У американского президента Дональда Трампа было хорошее настроение, и комплиментами он не обидел не только Владимира Зеленского, но и канцлера Германии Ангелу Меркель.
Очень красивая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не дают денег (речь шла об Украине – 24 канал)? Почему только Штаты?
– в шутку (видимо) возмущался Трамп.
Конечно, Трампа также в который раз спрашивали об импичменте, и он в очередной раз подчеркнул: "Мы ничего плохого не сделали. Дело импичмента – это большая жирная ложь".