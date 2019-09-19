Почему Европа устала от Украины и эта усталость увеличивается ежедневно

Европа устала от Украины, и эта усталость становится все заметнее. Такие процессы здесь проясняют тем, что на протяжении длительного времени в Украине не происходят какие-либо значительные изменения, хотя в Евросоюзе дают постоянные советы по проведению реформ.

Как отметила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в комментарии "Европейской правде", причина усталости Европы от Украины прежде всего заключается в том, что они много лет дают те же советы, зато не видят, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, а ее экономика – менее олигархической и тому подобное.

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"Поэтому вполне естественно, что эти вопросы возникают. Задача новой власти – показать, что теперь развитие будет быстрее”, – отметила политик.

В то же время она подчеркнула, это не означает, что предыдущая власть ничего не делала. По ее словам, реформы, проведенные за прошедшие годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат. Но теперь этот результат является критически важным.

Кальюлайд добавила, даже когда Украина будет иметь успехи в борьбе с коррупцией, в судебной реформе, часть государств-членов ЕС все равно будет готова уступить украинским интересами ради своих экономических взаимоотношений с Россией.

"Мы, эстонцы, прекрасно это знаем. Когда Эстония шла к членству в ЕС, это постоянно была дорога в гору. Это реалии жизни, никто нас не ждал с распростертыми объятиями! И вы также не рассчитывайте на это. Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС – вам нужно изменить экономический климат, нужно честное правосудие независимо от обстоятельств", – констатировала эстонский президент.

Правда, говорит она, сейчас ситуация даже лучше для Украины, чем та, которую они имели в 1990-х.

"Тогда мир был полным новых развивающихся рынков. Было полно привлекательных мест для инвестиций с достаточным уровнем верховенства права. Сейчас ситуация – другая. Развитый мир имеет кучу денег – но имеет сложность с тем, чтобы заработать на этом. Украина является именно таким рынком. Вы – рядом с Евросоюзом, вы имеете свободную торговлю с ним", – отметила она.

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По ее мнению, как только исчезнет почва для таких оговорок, экономика Украины начнет расти. А когда начнется рост – будет поддержка реформ, которые официальный Киев делает.

К слову, в Кабмине осознают, что Европа имеет свои интересы и будет их защищать, в частности это касается ситуации с газопроводом "Северный поток-2". Однако, по словам украинского премьера Алексея Гончарука, Украина должна без иллюзий воспринимать поддержку Европы в этом вопросе и концентрироваться на защите украинского интереса.