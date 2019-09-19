Чому Європа втомилася від України та ця втома щодня збільшується

Європа втомилася від України, і ця втома стає все помітнішою. Такі процеси тут прояснюють тим, що упродовж тривалого часу в Україні не відбуваються які-небудь значні зміни, хоча у Євросоюзі дають постійні поради щодо проведення реформ.

Як зауважила президентка Естонії Керсті Кальюлайд у коментарі "Європейській правді", причина втоми Європи від України передусім полягає в тому, що вони багато років дають ті самі поради, натомість не бачать, щоби Україна ставала менш корумпованою, а її економіка – менш олігархічною тощо.

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"Тому доволі природно, що ці питання постають. Завдання нової влади – показати, що тепер розвиток буде швидшим”, – зауважила політикиня.

Водночас вона підкреслила, це не означає, що попередня влада нічого не робила. За її словами, реформи, проведені за минулі роки, створили фундамент для того, щоби зараз отримати результат. Але тепер мати цей результат є критично важливим.

Кальюлайд додала, навіть коли Україна матиме успіхи у боротьбі з корупцією, у судовій реформі, частина держав-членів ЄС все одно буде готовою поступитися українським інтересами заради своїх економічних взаємин із Росією.

"Ми, естонці, чудово це знаємо. Коли Естонія йшла до членства в ЄС, це постійно була дорога в гору. Це реалії життя, ніхто нас не чекав із відкритими обіймами! І ви також не розраховуйте на це. Робіть те, що ви маєте робити на шляху до ЄС – вам потрібно змінити економічний клімат, потрібне чесне правосуддя незалежно від обставин", – констатувала естонська президентка.

Щоправда, каже вона, зараз ситуація є навіть кращою для України, ніж та, яку вони мали у 1990-х.

"Тоді світ був повним нових ринків, що розвивалися. Було повно привабливих місць для інвестицій із достатнім рівнем верховенства права. Зараз ситуація – інша. Розвинений світ має купу грошей – але має складність із тим, щоби заробити на цьому. Україна є саме таким ринком. Ви – поруч із Євросоюзом, ви маєте вільну торгівлю з ним", – зазначила вона.

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На її думку, щойно зникне ґрунт для таких застережень, економіка України почне зростати. А коли почнеться зростання – буде підтримка реформ, які офіційний Київ робить.

До слова, у Кабміні усвідомлюють, що Європа має свої інтереси та буде їх захищати, зокрема це стосується ситуації з газопроводом "Північний потік-2". Проте, за словами українського прем'єра Олексія Гончарука, Україна повинна без ілюзій сприймати підтримку Європи у цьому питанні та концентруватися на захисті українського інтересу.