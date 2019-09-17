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      Це шлях до третьої війни, – естонський міністр попередив Захід про небезпеку з Кремля

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      Естонський міністр застеріг ЄС про російську загрозу
      Естонський міністр застеріг ЄС про російську загрозу / AFP

      Європейський Союз не може послабити свою політику санкцій проти Росії. Якщо так станеться, то це дасть Кремлю можливість розпочати агресію у будь-якій точці світу.

      ЄС запровадив санкції для того, аби забезпечити економічний стимул Росії дотримуватися мінських домовленостей та припинити агресію проти України. На цьому наголосив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише ERR.

      Це цікаво: Кремлю не сподобалася заява Зеленського про антиросійські санкції

      Перегляд санкційної політики можливий лише у тому випадку, якщо домовленості будуть виконані.

      Тепер, дивлячись на логіку Заходу, є небезпека зробити третю помилку,
       – вважає він.

      Рейнсалу наголосив, що Захід повинен змусити Росію заплатити високу ціну після війни проти Грузії та України. Натомість поступки Кремлю "прокладуть шлях до третьої інтервенційної пригоди у будь-якому куточку земної кулі".

      "Навіть якщо ми в меншості з деяких питань, я не боюся (говорити – 24 канал) певних речей", – наголосив естонський міністр.

      Він запевнив, що Естонія захищає свої інтереси в галузі безпеки у переговорах на міжнародній арені, підтримуючи Україну. Водночас Рейнсалу додав, що підтримувати єдність Заходу – в інтересах Естонії, оскільки для неї це питання безпеки.

      Нещодавно посол ЄС у Москві Маркус Едерер закликав до розширення взаємодії з Росією у таких галузях, як мобільний зв’язок 5G та захист персональних даних.

      На питання, що робити, коли більше держав захочуть відновити зв'язки з Росією і скасувати санкції, Рейнсалу відповів, що Естонії доводиться переконувати своїх друзів, що це рішення "не є ані раціональним, ані моральним".

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      Водночас Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

      Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії?Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій. Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку. Востаннє ці санкції продовжили 15 березня 2019 року.

      Рада ЄС тим же рішенням у березні внесла до списку санкцій імена 8 росіян "як відповідь на загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі".

      blog_ava
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      16 вересня
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      Теги: Новини Росії Новини політики Євросоюз Естонія Санкції
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