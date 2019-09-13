Кремлю не сподобалася заява Зеленського про антиросійські санкції
В адміністрації очільника Кремля негативно відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського зберегти санкції Заходу проти Росії.
Натомість у Кремлі вкотре переконують, що санкції не приносять нікому користі, про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС".
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Володимир Зеленський закликав країни Заходу зберегти санкції проти Росії і назвав їх "податком заради миру".
Негативно (відреагували на заяву Зеленського – 24 канал). Ми всі знаємо, що є набір тезисів, можливо вони вже стали тривіальними, але цей набір вже неодноразово довів свою правоту,
– сказав він.
Пєсков переконує, що санкції не допомагають розв'язати проблему та суперечать міжнародному праву".
"Нам набагато більше імпонують слова, які ми чуємо з Києва про те, що там готується детальна дорожня карта для виконання зобов'язань української сторони щодо імплементації положень мінських домовленостей", – додав він у своєму стилі.
Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмеження триватимуть ще пів року.
Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії?Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій. Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку. Востаннє ці санкції продовжили 15 березня 2019 року.
Рада ЄС тим же рішенням у березні внесла до списку санкцій імена 8 росіян "як відповідь на загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі".