В адміністрації очільника Кремля негативно відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського зберегти санкції Заходу проти Росії.

Натомість у Кремлі вкотре переконують, що санкції не приносять нікому користі, про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС".

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Володимир Зеленський закликав країни Заходу зберегти санкції проти Росії і назвав їх "податком заради миру".

Негативно (відреагували на заяву Зеленського – 24 канал). Ми всі знаємо, що є набір тезисів, можливо вони вже стали тривіальними, але цей набір вже неодноразово довів свою правоту,

– сказав він.

Пєсков переконує, що санкції не допомагають розв'язати проблему та суперечать міжнародному праву".

"Нам набагато більше імпонують слова, які ми чуємо з Києва про те, що там готується детальна дорожня карта для виконання зобов'язань української сторони щодо імплементації положень мінських домовленостей", – додав він у своєму стилі.