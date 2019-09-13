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      Кремлю не понравилось заявление Зеленского об антироссийских санкциях

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      У Путина ответили Зеленскому на заявление об антироссийских санкциях
      У Путина ответили Зеленскому на заявление об антироссийских санкциях / ТАСС

      В администрации главы Кремля негативно отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского сохранить санкции Запада против России.

      В Кремле в очередной раз убеждают, что санкции не приносят никому пользы, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

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      Владимир Зеленский призвал страны Запада сохранить санкции против России и назвал их "налогом ради мира".

      Отрицательно (отреагировали на заявление Зеленского – 24 канал). Мы все знаем, что есть набор тезисов, возможно, они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту,
      – сказал он.

      Песков утверждает, что санкции не помогают решить проблему и противоречат международному праву.

      "Нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышим из Киева о том, что там готовится подробная дорожная карта для выполнения обязательств украинской стороной относительно имплементации положений минских договоренностей", – добавил он в своем стиле.

      Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлятся еще полгода.

      Что предусматривают персональные санкции ЕС против России?
      Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продолжили 15 марта 2019 года.

      Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".

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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Евросоюз Санкции
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