Почему Филатов скрыл свою жену от декларации: циничная причина

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение чиновника Администрации президента. Имя фигуранта дела не разглашают, ссылаясь на тайну досудебного расследования. Впрочем, имя уже появилось в СМИ, – Алексей Филатов.

Нас заинтересовал непосредственно человек в АП, который фактически курирует вопросы судейского корпуса. Автор расследования о заместителе главы Администрации президента Алексее Филатове рассказывает, почему заинтересовалась чиновником.

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Он - координатор Совета по вопросам судебной реформы. А, следовательно, один из тех, кто должен был положить конец коррупции в стране. Принимал активное участие в реформировании судебной реформы. И сам оказался фигурантом коррупционного скандала. Сейчас Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование из-за возможного незаконного обогащения Филатова. И наши источники в НАБУ эту информацию подтверждают. Правда, официально фамилий в бюро пока не называют.



Алексей Филатов

"Начиная с 15 февраля 2018 года детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по факту незаконного обогащения главы АП. Те материалы, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам уголовного производства", – рассказала заместитель главы пресс-службы НАБУ Маргарита Живага.

Любые другие сведения, говорят, – тайна следствия. Внимание к своей персоне Алексей Филатов спровоцировал тем, что не внес гражданскую жену в свою декларацию.

Человек живет в фактическом браке с юристом фирмы AEQUO Анной Бабич. Видим закономерность: когда Филатов пошел на государственную должность, фирма его девушки, которую он не декларирует, начала быть успешной в сферах, где работают его экс-коллеги из "Василь Кисіль і партнери",

– отметила журналист программы "Наши деньги" Марина Ансифорова.

Никаких сведений о гражданской жене Анне Бабич в декларации чиновника нет. Почему скрывает? – журналисты программы "Наши деньги" спросили Филатова лично.



Анна Бабич

"Я декларирую все, что должен декларировать в соответствии с законодательством", – так отвечал Филатов на вопрос о декларации. А вот юристы так не считают. Говорят, не задекларировав гражданскую жену, Филатов нарушил закон и сделал это сознательно.

Закон требует декларировать лиц, с которыми ты проживаешь семьей. В том числе, если это гражданский брак,

– заверила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Задекларировав сведения о жене, стало бы известно и место ее работы – компания AEQUO. После назначения Филатова в АП фирма получила ряд выгодных контрактов. В частности, субподряд на консультирование по спору НАК "Нафтогаза" с "Газпромом". И стала одной из самых успешных консультантов по процессу слияния и поглощения предприятий, согласие на которые дает Антимонопольный комитет. В котором работает подруга Бабич – Мария Нижник.

"Здесь может идти речь, конечно, о конфликте интересов. Поскольку близкие, знакомые и связанные люди должны влиять на решение такого серьезного органа. Это точно должно стать предметом расследования", – добавила Щербан.

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Тем временем на Банковой очень сдержанно прокомментировали скандал в отношении Филатова. Он задекларировал все, что было необходимо, - заявили журналистам в пресс-службе Администрации Президента. И подчеркнули: если НАБУ обратится к Филатову за объяснением, то он ответит на все вопросы. По словам самого Филатова, НАБУ к нему не обращалось.