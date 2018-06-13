Чому Філатов приховав свою дружину від декларації: цинічна причина

НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення чиновника Адміністрації президента. Ім'я фігуранта справи не розголошують, посилаючись на таємницю досудового розслідування. Утім, ім'я вже з'явилося в ЗМІ, – Олексій Філатов.

Нас зацікавила безпосередньо людина в АП, яка фактично курує питання суддівського корпусу. Автор розслідування про заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова розповідає, чому зацікавилась чиновником.

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Він - координатор Ради з питань судової реформи. А, отже, один з тих, хто мав покласти край корупції в країні. Брав активну участь у реформуванні судової реформи. І сам виявився фігурантом корупційного скандалу. Зараз Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування через можливе незаконне збагачення Філатова. І наші джерела у НАБУ цю інформацію підтверджують. Щоправда, офіційно прізвищ у бюро поки що не називають.



Олексій Філатов

"Починаючи з 15 лютого 2018 року детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування за фактом незаконного збагачення голови АП. Ті матеріали, які надійшли після 15 лютого, долучаються до матеріалів кримінального провадження", – розповіла заcтупниця голови прес-служби НАБУ Маргарита Живага.

Будь-які інші відомості, кажуть, – таємниця слідства. Увагу до своєї персони Олексій Філатов спровокував тим, що не вніс цивільну дружину до своєї декларації.

Людина живе у фактичному шлюбі з юристкою фірми AEQUO Анною Бабич. Бачимо закономірність: коли Філатов пішов на державну посаду, фірма його дівчини, яку він не декларує, почала бути успішною у сферах, де працюють його екс-колеги з "Василь Кисіль і партнери",

– зазначила журналіст програми "Наші гроші" Марина Ансифорова.

Жодних відомостей про цивільну дружину Ганну Бабич у декларації високопосадовця немає. Чому приховує? – журналісти програми "Наші гроші" запитали Філатова особисто.



Анна Бабич

"Я декларую все, що маю декларувати відповідно до законодавства", – так відповідав Філатов на питання про декларацію. А от юристи так не вважають. Кажуть, не задекларувавши цивільну дружину, Філатов порушив закон і зробив це свідомо.

Закон вимагає декларувати осіб, з якими ти проживаєш сім'єю. В тому числі, якщо це цивільний шлюб,

– запевнила юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

Задекларувавши відомості про дружину, стало б відомо і місце її роботи – компанія AEQUO. Після призначення Філатова в АП фірма отримала низку вигідних контрактів. Зокрема, субпідряд на консультування стосовно спору НАК "Нафтогазу" з "Газпромом". І стала однією з найуспішніших консультантів стосовно процесу злиття та поглинання підприємств, згоду на які дає Антимонопольний комітет. У якому працює подруга Бабич – Марія Ніжнік.



"Тут може йти мова, звичайно, про конфлікт інтересів. Оскільки наближені, знайомі і пов'язані люди мають впливати на рішення такого серйозного органу. Це точно повинно стати предметом розслідування" – додала Щербан.

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Тим часом на Банковій дуже стримано прокоментували скандал стосовно Філатова. Він задекларував усе, що було необхідно, - заявили журналістам у прес-службі Адміністрації Президента. І наголосили: якщо НАБУ звернеться до Філатова за поясненням, то він відповість на усі запитання. За словами самого Філатова, НАБУ до нього не зверталося.