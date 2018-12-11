Почему французы протестуют и Как к этому причастен Кремль

Во Франции "желтые жилеты" снова собираются на протесты 15 декабря. Митингующие заявили об этом даже несмотря на обещания Президента Франции повысить минимальные зарплаты и уменьшить налоги для пенсионеров.

В понедельник, 10 декабря, Эммануэль Макрон обратился к народу, чтобы положить конец акциям протестов "желтых жилетов", которые продолжаются в стране уже месяц.

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"Работники, которые получают минимальную зарплату, будут иметь ежемесячное увеличение в размере 100 евро с начала 2019 года, при этом работодатель не будет нести дополнительные расходы", – отметил Макрон.

Эксперты подсчитали: такие экономические меры вместе с другими анонсированными Макроном, будут стоить французскому бюджету 10 миллиардов евро. Пока непонятно, где на них возьмут деньги, ведь в своей речи Макрон это не объяснил.



Президент Франции Эммануэль Макрон

Соцопросы, проведенные после выступления Президента показали, что 50% французов восприняли его речь, как убедительную, и считают, что движение "желтых жилетов" можно сворачивать. При этом другую половину граждан слова Макрона не убедили.

Я согласен с 70% речи Макрона. По моему мнению, он еще не все сделал и мы должны дать ему возможность продолжить свою политическую деятельность,

– отметила жительница Парижа Моник-Ортенс.

Некоторые жители считают эти изменения недостаточно существенными и серьезными. Они выдвигают предположение, что Президент просто хочет успокоить народ перед Рождеством, чтобы добиться спокойного завершения года.



"Желтые жилеты" во Франции

Движение "желтых жилетов" – это новый феномен в европейской политике. Он не имеет формальных лидеров, а люди организуют свои мероприятия через социальные сети. Во Франции большая часть протестующих – это граждане с низким доходом, а также выходцы из семей эмигрантов, которые не имеют ни образования, ни работы.

Именно они первыми реагируют на любые экономические изменения. Стоит отметить, что движение "желтых жилетов" вышло за пределы Франции. Аналогичные акции устроили в Бельгии и Нидерландах.



Акции протеста в Бельгии

Один из сторонников консервативного национализма, бывший советник Дональда Трампа, известный популистскими заявлениями, Стив Беннон назвал акции "желтых жилетов" в Европе "ярким проявлением мировой борьбы глобалистов и националистов".

В маленьких городках, в сельской местности Франции, на улицах Парижа "желтые жилеты", униженные и оскорбленные. Это именно тот тип людей, которые выбрали Дональда Трампа Президентом США в 2016 году,

– сказал экс-советник Трампа Стив Беннон.

Дональд Трамп шел на выборы с обещаниями создать больше рабочих мест в стране, защищать национальных производителей и сделать США снова великой страной. И поэтому заявил о выходе из Парижского климатического соглашения, которое ратифицировали почти 100 стран, чтобы предотвратить глобальное потепление. Теперь Трамп злорадствует над Макроном, который отстаивает глобальные экологические меры и пытается углубить интеграцию в ЕС.

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Недавно Трамп в своем Twitter заявил, что "Парижское соглашение не работает настолько хорошо для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег в основном третьим странам мира (которыми сомнительно управляют) для того, чтобы защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа!". Люблю Францию".

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

А вот идеолог российского империализма Александр Дугин вообще приравнял французское движение к неудачному проекту российских властей на востоке Украины.

Видимо, именно поэтому в соцсетях во время беспорядков в Париже активизировались российские тролли. Эксперты насчитали более 600 аккаунтов в Twitter, которые распространяли российскую дезинформацию относительно событий во Франции, направленную на обострение конфликтов во французском обществе. Сейчас французские власти расследуют влияние Кремля на события в Париже.