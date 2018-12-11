Чому французи протестують та Як до цього причетний Кремль

У Франції "жовті жилети" знову збираються на протести 15 грудня. Мітингувальники заявили про це навіть попри обіцянки Президента Франції підвищити мінімальні зарплати та зменшити податки для пенсіонерів.

У понеділок, 10 грудня, Еммануель Макрон звернувся до народу, аби покласти край акціям протестів "жовтих жилетів", які тривають в країні вже місяць.

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"Працівники, що отримують мінімальну зарплату, матимуть щомісячне збільшення у розмірі 100 євро з початку 2019 року, при цьому роботодавець не нестиме додаткових витрат, – зазначив Макрон.

Експерти підрахували: такі економічні заходи разом з іншими, анонсованими Макроном, коштуватимуть французькому бюджету 10 мільярдів євро. Поки не зрозуміло, де на них візьмуть гроші, адже у своїй промові Макрон це не пояснив.



Президент Франції Еммануель Макрон

Соцопитування, проведені після виступу Президента показали, що 50% французів сприйняли його промову, як переконливу і вважають, що рух "жовтих жилетів" можна згортати. При цьому іншу половину громадян слова Макрона не переконали.

Я погоджуюся з 70% промови Макрона. На мою думку, він ще не все зробив і ми маємо дати йому нагоду продовжити свою політичну діяльність,

– наголосила жителька Парижа Монік-Ортенс.

Деякі мешканці вважають, ці зміни не достатньо суттєвими та серйозними. Вони висувають припущення, що Президент просто хоче заспокоїти народ перед Різдвом, аби домогтися спокійного завершення року.



"Жовті жилети" у Франції

Рух "жовтих жилетів" – це новий феномен в європейській політиці. Він не має формальних лідерів, а люди організовують свої заходи через соціальні мережі. У Франції більша частина протестувальників – це громадяни з низьким доходом, а також вихідці з сімей емігрантів, які не мають ані освіти, ані роботи.

Саме вони першими реагують на будь-які економічні зміни. Варто зазначити, що рух "жовтих жилетів" вийшов за межі Франції. Аналогічні акції влаштували у Бельгії та Нідерландах.



Акції протесту у Бельгії

Один з прибічників консервативного націоналізму, колишній радник Дональда Трампа, відомий популістичними заявами Стів Беннон назвав акції "жовтих жилетів" у Європі "яскравим проявом світової боротьби глобалістів і націоналістів".

В маленьких містечках, у сільській місцевості Франції, на вулицях Парижа "жовті жилети", принижені та ображені. Це саме той тип людей, які обрали Дональда Трампа Президентом США у 2016 році,

– сказав екс-радник Трампа Стів Беннон.

Дональд Трамп йшов на вибори з обіцянками створити більше робочих місць в країні, захищати національних виробників і зробити США знову великою країною. І тому заявив про вихід з Паризької кліматичної угоди, яку ратифікували майже 100 країн, аби запобігти глобальному потеплінню. Тепер Трамп зловтішається над Макроном, який відстоює глобальні екологічні заходи й намагається поглибити інтеграцію в ЄС.

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Нещодавно Трамп у своєму Twitter заявив, що "Паризька угода не працює настільки добре для Парижа. Протести та безлади по всій Франції. Люди не хочуть платити великі суми грошей здебільшого третім країнам світу (якими сумнівно керують) для того, щоби захистити довкілля. Вони скандують: «Ми хочемо Трампа!» Люблю Францію».

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

А от ідеолог російського імперіалізму Олександр Дугін взагалі прирівняв французький рух до невдалого проекту російської влади на сході України.

Мабуть, саме тому, в соцмережах під час заворушень у Парижі активізувалися російські тролі. Експерти нарахували понад 600 акаунтів у Twitter, які поширювали російську дезінформацію щодо подій у Франції, спрямовану на загострення конфліктів у французькому суспільстві. Зараз французька влада розслідує вплив Кремля на події у Парижі.