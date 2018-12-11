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      Протести у Франції не лише не припинилися, але й обіцяють стати більш активними, – Яковина

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      Акції протестів "жовтих жилетів" у Франції
      Акції протестів "жовтих жилетів" у Франції / Фото з вільних джерел

      Весь світ дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається у Франції. Можна простежити таку закономірність: кожні вихідні люди з усіх куточків країни з'їжджаються до великих міст, аби висловити своє невдоволення.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      Він сказав, що маніфестації мали б поступово затихати, адже уряд виконав головну вимогу протестувальників і відмовився від підвищення паливного податку. Крім того, влада зміцнила поліцію, дала їй нових людей і техніку, а значить – отримала можливість діяти більш рішуче.

      Проте агресивні дії поліцейських лише посилили опір. Всю Францію підняли на диби кадри, де поліцейські поставили на коліна півтори сотні учнів одного з місцевих ліцеїв. Для волелюбних французів це пряма образа, справжній заклик виходити на боротьбу проти антидемократичного режиму,
      – додав Іван.

      Журналіст наголосив, що після такого протести не лише не припинилися, але й обіцяють стати більш активними. Проте не дуже зрозуміло, чого вимагають протестувальники. Лідерів тут немає, відповідно, єдиного списку вимог теж. Кожна група учасників протесту і навіть окрема людина вільна відстоювати якісь власні інтереси.

      Протести
      Протести "жовтих жилетів" у Франції

      "Влада опинилася у вкрай складній ситуації. Незрозуміло, з ким тут можна домовитися, з ким знайти компроміс, кого залякати, кого (може бути) посадити або купити", – зауважив автор.

      Оглядачі головних світових газет і телеканалів зараз ламають голови: "Що це за рух таке? Чого вони хочуть? Що взагалі відбувається?". Відповіді дуже різні. Там і дурість Макрона згадують, і міграційну кризу, і "руку Москви", звичайно. Але, як мені здається, тут дещо інше,
      – сказав Яковина.

      На його думку, рецепт відновлення і підтримання справедливості у суспільстві існує і всім добре відомий. Це податки. Щоб нові багатства не скупчувалися в однієї, маленької групи людей, вони повинні платити більше, ніж всі інші.

      У нормальній державі ці податки йдуть на благо всіх людей: на медицину, освіту, безпеку, посібники хворим, пенсії старим, на будівництво доріг та мостів. Але що робить Еммануель Макрон, коли приходить до влади? Він скасовує податки на багатство,
      – зауважив журналіст.

      Він додав, що це й не дивно, адже Макрон сам мільйонер, та й до влади він прийшов унаслідок підтримки великого бізнесу. Не буде ж він сам себе і своїх друзів мільйонерів і мільярдерів карати.

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 10 грудня 2018

       

      Автор: Іван Яковина
      Теги: Відеоблоги протести Протести у Франції Новини Франції Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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