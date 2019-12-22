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      Почему иностранцы не раскрадут украинскую землю: специалист развеял миф

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      За нарушение законодательства предусмотрены взыскания / Фото из социальных сетей

      В земельном законопроекте прописаны все предохранители. А политиканы более двадцати лет спекулируют на теме земли и не предлагают ничего конструктивного.

      Об этом 24 каналу рассказал уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

      Читайте также: Рынок земли и децентрализация: станут ли протесты массовыми

      Будет запущена государственная система мониторинга владельца земельного участка. Если человек скрыл какие-то документы или окажется, что он имеет гражданство другой страны, а тем более страны-агрессора, этот участок конфискуют. По месту регистрации участок будут передавать на баланс земельных общин, сдавать их в аренду,
      – отмечает Роман Лещенко.

      Специалист добавляет: ограниченный круг лиц, которые могут купить землю: государство, объединенные территориальные общины, граждане Украины, юридические лица, учредители которых есть граждане Украины.

      По его словам, оппоненты открытия рынка земли на заседаниях парламента применяют физическое насилие, блокировки, разбрасывание рабочих материалов. Сейчас аграрный комитет рассматривает около четырех тысяч поправок. К сожалению, отмечает специалист, большинство поправок не системны, дублируют друг друга. Это делается искусственно, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта с целью сорвать земельную реформу.

      При этом эксперт отмечает: в документе прописан ряд предохранителей, которые, в частности, сделают невозможным продажу земли иностранцам. В заключительных и переходных положениях будет прописан механизм спецконфискации земли в случае нарушения законодательства.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли?

      Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

      Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

      – не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)

      – не более 8% земли в области,

      – не более 0,5% земли в стране в целом.

      Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Что думают украинцы о рынке земли: Видео

      Более подробно об открытии рынка земли читайте в понедельник в материале 24 канала: "Земельный рынок: что на самом деле предлагают в Зеленского"

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Верховная Рада
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