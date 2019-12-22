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      Чому іноземці не розкрадуть українську землю: фахівець розвіяв міф

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      За порушення законодавства передбачені стягнення / Фото з соціальних мереж

      У земельному законопроєкті прописані всі запобіжники. А політикани понад двадцять років спекулюють на темі землі і не пропонують нічого конструктивного.

      Про це 24 каналу розповів уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко.

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      Буде запущена державна система моніторингу власника земельної ділянки. Якщо людина приховала якісь документи або виявиться, що вона має громадянство іншої країни, а тим більше країни-агресора, цю ділянку конфіскують. По місцю реєстрації ділянку передаватимуть на баланс земельних громад, які здаватимуть їх в оренду,
      – наголошує Роман Лещенко.

      Фахівець додає: обмежене коло осіб, яке може купити землю: держава, об’єднані територіальна громади, громадяни України, юридичні особи, засновники яких є громадяни України.

      За його словами, опоненти відкриття ринку землі на засіданнях парламенту застосовують фізичне насильство, блокування, розкидання робочих матеріалів. Наразі аграрний комітет розглядає близько чотирьох тисяч поправок. На жаль, зауважує фахівець, більшість правок не системні, дублюють одна одну. Це робиться штучно, щоб затягнути розгляд законопроєкту з метою зірвати земельну реформу.

      При цьому експерт наголошує: у документі прописана низка запобіжників, які, зокрема, унеможливлять продаж землі іноземцям. У прикінцевих та перехідних положеннях буде прописаний механізм спецконфіскації землі у випадку порушення законодавства.

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі?

      Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

      Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

      – не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

      – не більше 8% землі в області;

      – не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Що думають українці про ринок землі: Відео

      Більш детально про відкриття ринку землі читайте в понеділок у матеріалі 24 каналу: "Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського"

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Верховна Рада
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