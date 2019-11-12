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      Почему Корниенко стал главой "Слуги народа"

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      Почему Александр Корниенко возглавил "Слугу народа"
      Почему Александр Корниенко возглавил "Слугу народа" / Getty Images

      Александр Корниенко стал главой партии "Слуга народа", так как, как раз занимался партией и был вторым по активности, если не первым.

      "После того, как Разумков стал спикером, у нас встал вопрос о смене председателя. А Корниенко как раз занимался партией и был вторым по активности, если не первым. Поэтому не было даже смысла рассматривать альтернативных кандидатов", – рассказал в интервью Liga. net председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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      На тезис журналиста о том, что некоторые "слуги народа" заявляли, что их не приглашали на съезд и не согласовывали с ними кандидатуру Корниенко, Арахамия ответил: "Депутаты, со вчерашнего дня – члены партии, уже заявляют права и спрашивают, почему с ними не посоветовались".

      10 ноября на съезде партии "Слуга народа" глава политсилы, действующий спикер парламента Дмитрий Разумков сложил партийные полномочия. Новым лидером партии делегаты съезда избрали Александра Корниенко.

      Корниенко уже заявил, что партия намерена сменить свою идеологию. До сих идеологией "слуг народа" было либертарианство. Новую идеологию в партии будут искать "где-то посередине между либеральными и социалистическими взглядами".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Давид Арахамия Слуга народа Новости политики Александр Корниенко
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