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      Чому саме Корнієнко став головою "Слуги народу"

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      Чому саме Олександр Корнієнко очолив "Слугу народу"
      Чому саме Олександр Корнієнко очолив "Слугу народу" / Getty Images

      Олександр Корнієнко став головою партії "Слуга народу", адже якраз займався партією і був другим за активністю, якщо не першим.

      "Після того, як Разумков став спікером, у нас постало питання про зміну голови. А Корнієнко якраз займався партією і був другим за активністю, якщо не першим. Тому не було навіть сенсу розглядати альтернативних кандидатів", – розповів в інтерв’ю Liga.net голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

      Читайте також: "Слугу народу" очолив Олександр Корнієнко: що про нього відомо

      На тезу журналіста про те, що деякі "слуги народу" заявляли, що їх не запрошували на з'їзд і не погоджували з ними кандидатуру Корнієнка, Арахамія відповів: "Депутати, які відучора – члени партії, вже заявляють права і запитують, чому з ними не порадилися".

      10 листопада на з'їзді партії "Слуга народу" голова політсили, чинний спікер парламенту Дмитро Разумков склав партійні повноваження. Новим лідером партії делегати з'їзду обрали Олександра Корнієнка.

      Корнієнко вже заявив, що партія має намір змінити свою ідеологію. До сьогодні ідеологією "слуг народу" було лібертаріанство. Нову ідеологію в партії шукатимуть "десь посередині між ліберальними та соціалістичними поглядами".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Олександр Корнієнко
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