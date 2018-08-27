Почему летом выборы президента Украины выгодны власти

Логика в переносе даты выборов Президента Украины есть, но Порошенко от этого больше потеряет, чем выиграет. Это ловушка для Порошенко, который уже начал делать ошибки.

Об этом 24 канала рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Порошенко не смог пройти мимо заманчивой идеи с переносом на более поздний срок выборов президента. И таким образом попал в ловушку и начал делать ошибки. В частности, его извинения за то, что в 2014 году он ошибся, заявив о скором завершении АТО. Если хочешь извиниться, то продай бизнес. Возьми и сделай, как говорил Андрей Садовый. Нет искренности,

– отмечает Давидюк.

Хотя, по его словам, выборы в Украине в марте и июне – это выборы в двух разных государствах. В марте – плохая погода, депрессивное настроение, подорожание продуктов первой необходимости, высокие тарифы на энергоресурсы. Все кажется плохо. В июне – все планируют отпуска, начался сезон овощей и фруктов, коммуналка – плата только за электроэнергию. Это уже другая страна. Соответственно, отношение к власти тоже. Но это не определяющий фактор.

"Перенос выборов негативно отразится на рейтингах Порошенко и власти. Еще больше демонизирует их политическую жадность и кристаллизует понимание того, что каждый день управление страной приносят этим людям сумасшедшие деньги. Поэтому они готовы перенести выборы на месяц-два – полгода. Но перед смертью не надышишься. Бонус от переноса будет меньше, чем то, что потеряет Порошенко из-за самого факта изменения даты выборов", – убежден Николай Давидюк.

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Как добавляет специалист: если у тебя есть шансы переизбраться, то это произойдет в любом месяце. Погода – важный, но не решающий фактор. Если ты пять лет воровал, с кумом Путина – Медведчуком в партнерских отношениях, и сейчас пытаешься из него сделать большее зло, чтобы вывести его в спарринг-партнеры, это не поможет.

Давидюк замечает: практически перед каждыми президентскими выборами были попытки продлить срок действующего президента и перенести выборы. Это было при Кучме, когда пытались реализовать сценарий по баллотированию его на третий срок. При Ющенко тоже ходили разговоры о введении чрезвычайного положения.

Попытки продлить пребывание у власти происходят и при Порошенко. Кучма и Ющенко относительно нормально прошли это испытание. А Порошенко очень сложно. Мешает политическая жадность и отношение к политике, как к бизнесу,

– отмечает Николай Давидюк.

Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация о переносе президентских выборов на июнь из-за того, что полномочия главы государства действительны в течение пяти лет со дня присяги, которую Порошенко принёс 7 июня. В Конституционный суд уже внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины.