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      Почему назначение Буславец сняли с повестки дня: объяснение "Слуги народа"

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      Почему назначение Буславец сняли с повестки дня / pravda.com.ua

      Владимир Зеленский отозвал вопрос назначения Ольги Буславец на должность министра энергетики. Причина – представители фракции монобольшинства выступили против ее назначения.

      О том, что кандидатуру Ольги Буславец не поддержали многие нардепы, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа".

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      Мы не нашли достаточного количества голосов у себя во фракции ("Слуга народа" – 24 канал). Не хотели рисковать в парламентском зале, не могли рассчитывать только на оппозиционные силы,
      – сообщил источник.

      Кроме того, по словам депутатов, против кандидатуры Буславец были и в комитете по вопросам энергетики. В частности, экс-представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что не поддерживает такое назначение.

      Обратите внимание! На внеочередном заседании Совета 30 марта спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение вопроса о назначении Ольги Буславець на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной Раде. Соответствующее письмо поступило от президента.

      Что известно об Ольге Буславец

      • Закончила Донецкий национальный технический университет.
      • С апреля 2005 года до 10 февраля 2020 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность гендиректора Директората энергетических рынков.
      • Была также членом наблюдательного совета "Укргидроэнерго".
      • Буславец замужем, детей не имеет.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Министерство энергетики и защиты окружающей среды Слуга народа Кабинет Министров Украины Ольга Буславець
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