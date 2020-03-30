Почему назначение Буславец сняли с повестки дня: объяснение "Слуги народа"
Владимир Зеленский отозвал вопрос назначения Ольги Буславец на должность министра энергетики. Причина – представители фракции монобольшинства выступили против ее назначения.
О том, что кандидатуру Ольги Буславец не поддержали многие нардепы, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа".
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Мы не нашли достаточного количества голосов у себя во фракции ("Слуга народа" – 24 канал). Не хотели рисковать в парламентском зале, не могли рассчитывать только на оппозиционные силы,
– сообщил источник.
Кроме того, по словам депутатов, против кандидатуры Буславец были и в комитете по вопросам энергетики. В частности, экс-представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что не поддерживает такое назначение.
Обратите внимание! На внеочередном заседании Совета 30 марта спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение вопроса о назначении Ольги Буславець на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной Раде. Соответствующее письмо поступило от президента.
Что известно об Ольге Буславец
- Закончила Донецкий национальный технический университет.
- С апреля 2005 года до 10 февраля 2020 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность гендиректора Директората энергетических рынков.
- Была также членом наблюдательного совета "Укргидроэнерго".
- Буславец замужем, детей не имеет.
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