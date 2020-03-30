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      Чому призначення Буславець зняли з порядку денного: пояснення "Слуги народу"

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      Чому призначення Буславець зняли з порядку денного / pravda.com.ua

      Володимир Зеленський відкликав питання призначення Ольги Буславець на посаду міністерки енергетики. Причина – представники фракції монобільшості виступили проти її призначення.

      Про те, що кандидатуру Ольги Буславець не підтримали багато нардепів, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у "Слузі народу".

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      Ми не знайшли достатньої кількості голосів у себе у фракції ("Слуга народу" – 24 канал). Не хотіли ризикувати в парламентській залі, не могли розраховувати тільки на опозиційні сили,
      – повідомило джерело.

      Крім того, за словами депутатів, проти кандидатури Буславець були й у комітеті з питань енергетики. Зокрема, експредставник президента в уряді Андрій Герус зазначив, що не підтримує таке призначення.

      Зверніть увагу! На позачерговому засіданні Ради 30 березня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що розгляд питання про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду у Верховній Раді. Відповідний лист надійшов від президента.

      Що відомо про Ольгу Буславець

      • Закінчила Донецький національний технічний університет.
      • З квітня 2005 року до 10 лютого 2020 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду гендиректорки Директорату енергетичних ринків. 
      • Була також членом наглядової ради "Укргідроенерго".
      • Буславець одружена, дітей не має.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство енергетики та захисту довкілля Слуга народу Верховна Рада Кабінет Міністрів України Ольга Буславець
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