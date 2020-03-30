Чому призначення Буславець зняли з порядку денного: пояснення "Слуги народу"

Володимир Зеленський відкликав питання призначення Ольги Буславець на посаду міністерки енергетики. Причина – представники фракції монобільшості виступили проти її призначення.

Про те, що кандидатуру Ольги Буславець не підтримали багато нардепів, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у "Слузі народу".

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Ми не знайшли достатньої кількості голосів у себе у фракції ("Слуга народу" – 24 канал). Не хотіли ризикувати в парламентській залі, не могли розраховувати тільки на опозиційні сили,

– повідомило джерело.

Крім того, за словами депутатів, проти кандидатури Буславець були й у комітеті з питань енергетики. Зокрема, експредставник президента в уряді Андрій Герус зазначив, що не підтримує таке призначення.

Зверніть увагу! На позачерговому засіданні Ради 30 березня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що розгляд питання про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду у Верховній Раді. Відповідний лист надійшов від президента.

Що відомо про Ольгу Буславець