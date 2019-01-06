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      Почему не патриархат: что означает статус митрополии Православной церкви Украины

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      Украинская автокефальная церковь имеет статус митрополии. И это уже стало поводом для манипуляций, мол, почему не патриархат, ведь формально украинская церковь будет подчиняться Константинополю.

      С этим вопросом – почему не патриархат – журналисты 24 канала обратились к священникам и религиоведам.

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      Диптих – это упорядоченный список автокефальных церквей. В этом порядке во время богослужений вспоминают имена их руководителей, распределяют места во время сослужений и соборов. Первым в диптихе стоит Константиполь, Московский патриархат – на пятом, так сложилось исторически. Украинская автокефальная православная церковь – на последнем, 15-м месте, как самая младшая. Однако последняя ступенька – явление временное.

      От этого будет зависеть признание этой структуры Вселенским православием. Это повлияет на то, получит ли эта новая структура статус патриархата,
      – отметил архимандрит Кирилл Говорун.

      Наконец, диптих – это список церквей по праву чести, а не власти. И главное, что украинская церковь наконец туда попала.

      "Установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью, имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу", – это отрывок и текста Томоса, где говорится о том, какой будет украинская церковь.

      Мы получаем митрополию, а не партриархат. Поэтому, формально, в украинской церкви главным будет Константинополь. Там будут решать все спорные вопросы, откуда будем получать священное масло – миро.

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      Такой формат устава уже вызвал шквал критики. Мол, нас унизили. А митрополит Черкасский и Каневский Софроний, один из немногих представителей бывшей УПЦ МП, который ранее выступал за автокефалию, вообще назвал поместную церковь вассальным захватом. "Мы знали, что у нас есть автокефалия. Управление и распоряжение всеми внутренними духовными благами, положенными на нас", – говорил он.

      Миро из Константинополя – это честь, объясняет глава Западной епархии Украинской православной церкви в Америке Даниил: "Это только подчеркивает духовную связь, а не наоборот – уничтожает независимость нашей Украинской православной церкви". Является честью и право на апелляцию в Констатинополь.

      Миро – это дань традициям, а не зависимость. Церковь самостоятельна во внутренней жизни. Признание права на апелляцию к Вселенскому Патриарху не является ограничением – это один из привилегий Вселенского как Первого по чести. Это признают все, кроме РПЦ,
      – подчеркнул директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

      В конце концов, патриархат мы впоследствии сможем получить. Например, Румынской церкви томос дали в 1885 тоже на право создания митрополии, а через полвека она получили статус патриархии.

      Без помощи Константинополя украинская церковь вообще бы не сформировалась. Она просто институционально не оформилась бы,
      – подчеркнул эксперт Института мировой политики Ярослав Коцюба.

      К слову, Киевскую митрополию Москва фактически купила в 17 веке. Несколько раз раз предлагали константинополським патриархам деньги, но безуспешно.

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      Поэтому московские послы решили действовать через Османскую власть, поообещали мир с Османской империей. И уже великий визирь уговорил патриарха отдать Москве Киевскую митрополию.

      Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Видео: как Украина получила Томос

       

      Автор: Ольга Читайло, Алена Чернецкая
      Теги: Православная церковь Украины Новости Украины Религия Украина – Россия Томос
      Источник: 24 канал
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