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      Чому не патріархат: що означає статус митрополії, який отримала Православна церква України

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      Українська автокефальна церква має статус митрополії. І це вже стало підставою для маніпуляцій, мовляв, чому не патріархат, адже формально українська церква підпорядковуватиметься Константинополю.

      З цим питанням – чому не патріархат – журналісти 24 каналу звернулися до священиків та релігієзнавців. 

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      Диптих – це впорядкований список автокефальних церков. У цьому порядку під час богослужінь згадують імена їх очільників, розподіляють місця під час співслужінь та соборів. Першим у диптиху є Константиполь, Московський патріархат – на п'ятому, так склалося історично. Українська автокефальна православна церква – на останньому, 15-му місці, як наймолодша. Проте остання сходинка – явище тимчасове.

      Від цього буде залежити визнання цієї структури Вселенським православ'ям. Це вплине на те, що ця нова структура отримає статус патріархату,
      – зазначив архімандрит Кирило Говорун.

      Зрештою, диптих – це список церков за правом честі, а не влади. І головне, що українська церква врешті туди потрапила.

      "Встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою, має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафiї за межами держави; вже існуючі відтепер підкоряються, згідно з порядком, Вселенському Престолу", – це уривок і тексту Томосу, де йдеться про те, якою буде українська церква.

      Ми отримуємо митрополію, а не партріархат. Тож, формально, в українській церкві головним буде Константинополь. Там вирішуватимуть усі спірні питання, звідки отримуватимемо священну олію – миро.

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      Такий формат статуту вже спричинив шквал критики. Мовляв, нас принизили. А митрополит Черкаський і Канівський Софроній, один з небагатьох представників колишньої УПЦ МП, який раніше виступав за автокефалію, взагалі назвав помісну церкву васальним захопленням. "Ми знали, що ми маємо автокефалію. Керування і розпорядження всіма внутрішніми духовними благами положені на нас", – говорив він.

      Миро з Константинополя – це честь, пояснює очільник Західної єпархії Української православної церкви в Америці Даниїл: "Це тільки підкреслює духовний зв'язок, а не навпаки – знищує незалежність нашої Української православной церкви". Є честю і право на апеляцію до Констатинополя.

      Миро – це данина традиціям, а не залежність. Церква самостійна у внутрішньому житті. Визнання права на апеляцію до Вселенського Патріарха не є обмеженням – це один з привілеїв Вселенського як Першого за честю. Це визнають усі, крім РПЦ,
      – наголосив директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

      Зрештою, патріархат ми згодом таки зможемо отримати. Наприклад, Румунській церкві томос дали у 1885 теж на право створення митрополії, а за півстоліття вона отримали статус патріархії.

       Без допомоги Константинополя українська церква взагалі б не сформувалася. Вона просто інституційно не оформилася б,
      – підкреслив експерт Інституту світової політики Ярослав Коцюба.

      До слова, Київську митрополію Москва, фактично, купила у 17 столітті. Декілька разів разів пропонували константинополським патріархам гроші, але безуспішно. 

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      Тож московські посли вирішили діяти через османську владу, поообіцяли мир з Османською імперією. І вже Великий візир вмовив патріарха віддати Москві Київську митрополію.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Відео: як Україна отримала Томос

       

      Автор: Альона Чернецька, Ольга Читайло
      Теги: Новини України Релігія Томос Україна – Росія Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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