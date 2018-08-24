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Почему нельзя перенести выборы Президента Украины

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В Конституции четко сказано, что выборы назначаются на пятом году полномочий президента
В Конституции четко сказано, что выборы назначаются на пятом году полномочий президента / Фото из открытых источников

Оснований для переноса выборов Президента Украины с весны на лето нет. Хотя есть другие способы отсрочить президентскую кампанию.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По словам политолога, 21 февраля 2014 года Верховная Рада внесла изменения в пятую часть статьи 103 Конституции Украины – уже после бегства Януковича. В связи с этими изменениями назначались внеочередные выборы президента, на которых избрали Порошенко.

В отредактированном виде статья 103 Конституции Украины звучит так: очередные выборы Президента Украины происходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Там не говорится, что по завершению пятилетнего срока. Часть первая статьи 104 говорит лишь о том, что президент вступает в полномочия в день инаугурации. Поэтому нет оснований для переноса выборов. Можно обратиться в КС, но проблем с толкованием Конституции нет,
– убежден Андрей Вигиринский.

Впрочем, отмечает политолог, выборы можно перенести, если будет введено военное положение в государстве. Но, подчеркивает Вигиринский, такое решение должна поддержать Верховная Рада, что маловероятно. К тому же, должны быть реальные основания – обострение боевых действий, наступление России на позиции ВСУ, захват территорий и прочее. Такое развитие событий, по его мнению, также маловероятно.

Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация о переносе президентских выборов на июнь из-за того, что полномочия главы государства действительны в течение пяти лет со дня присяги, которую Порошенко составил 7 июня. В Конституционный суд уже внесено представление о переносе даты выборов Президента Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Конституция Выборы Президента 2019
Источник: 24 канал
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