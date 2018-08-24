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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чому не можна перенести вибори Президента України

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В Конституції чітко сказано, що вибори призначаються на п'ятому році повноважень президента
В Конституції чітко сказано, що вибори призначаються на п'ятому році повноважень президента / Фото з відкритих джерел

Підстав для перенесення виборів Президента України з весни на літо немає. Хоча є інші способи відтермінувати президентську кампанію.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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За словами політолога, 21 лютого 2014 року Верховна Рада внесла зміни до частини п’ятої статті 103 Конституції України – уже після втечі Януковича. Згідно з цими змінами призначалися позачергові вибори президента, на яких обрали Порошенка.

У відредагованому вигляді 103 стаття Конституції України звучить так: чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень глави держави. Там не мовиться, що по завершенню п’ятирічного терміну. Частина перша 104 статті говорить лише про те, що президент вступає в повноваження в день інавгурації. Тому немає підстав для перенесення виборів. Можна звернутися в КС, але проблем з тлумаченням Конституції немає,
– переконаний Андрій Вігірінський.

Втім, зауважує політолог, вибори можна перенести, якщо буде введений воєнний стан у державі. Але, наголошує Вігірінський, таке рішення має підтримати Верховна Рада, що малоймовірно. До того ж, повинні бути реальні підстави – загострення бойових дій, наступ Росії на позиції ЗСУ, захоплення територій тощо. Такий розвиток подій, на його думку, також малоймовірний.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про перенесення президентських виборів на червень через те, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня. У Конституційний суд уже внесено подання про перенесення дати виборів Президента України.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Президентські вибори 2019 Конституція
Джерело: 24 канал
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