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Почему новые правила превращают российские города на зоны "строгого режима"

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Родственники пассажиров рокового рейса МН17 написали письмо россиянам. Накануне открытия Чемпионата мира по футболу напомнили, что именно Россия виновата в этой трагедии. Тем временем, Москва Чемпионат пытается использовать для улучшения собственного имиджа, хотя Кремль изолировал себя настолько, что это вряд ли удастся.

"Знаете, я играл в футбол большую часть своей жизни. Однако, перестал через год после смерти Джека. Он играл в футбол с семи лет. Сейчас я озадачен тем, что Чемпионат проходит здесь, а вот Джека уже нет. Пусть эти матчи сопровождает добрый дух, но для меня этот Кубок стал болезненным воспоминанием потери с которой уже невозможно смириться, – говорится в письме, которое написали родственники жертв катастрофы.

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В редакцию российской "Новой газеты" его отправил Джон Обраян – отец погибшего 25-летнего Джека, чье тело нашли спасатели в поле под Донецком в 2014 году. От имени всех семей погибших он попросил опубликовать это послание для российского правительства. За почти четыре года после трагедии, виновные в смерти 298 гражданских так и не предстали перед правосудием. Российская ракета, направленная на пассажирский Боинг 777, забрала жизни граждан 18 стран мира.

Вопрос, на который ищут ответ родственники погибших: как может российское правительство, ответственное за сбити рейса МН-17, в этом году стоять с открытыми объятиями и приглашать иностранные государства приехать на Чемпионат мира по футболу?


Акция "Стоп Путин! Стоп война!" за бойкот в России Чемпионата мира по футболу 2018

В Кремле Чемпионат мира по футболу воспринимают как повод для национальной гордости и возможность заработать баллы для улучшения международного имиджа страны. И в Москве не понимают, что своими действиями на мировой арене она лишь способствовала изоляции страны. Агрессия на Востоке Украины, вмешательство в американские выборы, химическая атака в Солсбери и поддержка режима Асада в Сирии – вот далеко не полный список сомнительных достижений России.

Россия открыта для диалога по всем вопросам, которые касаются обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради достижения согласия, спокойствия и прогресса на планете,
– говорил Владимир Путин.

Искривленное видение российской власти мирового прогресса и партнерства не разделяет большинство стран цивилизованного мира. За несколько недель до официального открытия чемпионата мира 8 иностранных государств, среди них и Украина, отказались от участия в официальных мероприятиях по случаю мирового футбольного первенства. Представители правительств Великобритании, Исландии, Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии не поедут на Чемпионат в Россию. К бойкоту присоединились и международные правозащитники. В Human Rights Watch призывают международную политическую элиту воздержаться от поддержки преступного российского режима.

Относительно России, то сейчас не время для того, чтобы мировые лидеры присоединились к России для празднования церемонии открытия Чемпионата мира следующего месяца. Сначала она должна остановить убийства гражданских в Сирии,
– сообщил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Но проблемы Москвы не заканчиваются на этом. Несмотря на громкие заявления российских спортивных функционеров и чиновников, реальное состояние дел перед началом чемпионата мира по футболу в России не радует ни представителей ФИФА, ни футбольных фанатов. По последним данным из 12 арен всем требованиям футбольной ассоциации отвечают только 5.

К тому же, на время проведения соревнований Путин ввел особый режим въезда в города, где будут проходить матчи Чемпионата. И иностранцы, и россияне должны будут пройти регистрацию, а продолжительность процедуры – 3 дня. В случае отсутствия регистрационного бланка – задержание и штраф в 5 тысяч рублей. Уже сейчас российские правозащитники говорят, что новые правила превратят российские города на зоны "строгого режима".

Теги: Новости России Владимир Путин Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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