Чому нові правила перетворюють російські міста на зони "суворого режиму"

Родичі пасажирів фатального рейсу МН17 написали лист росіянам. Напередодні відкриття Чемпіонату світу з футболу нагадали, що саме Росія винна у цій трагедії. Тим часом, Москва Чемпіонат намагається використати для покращення власного іміджу, хоча Кремль ізолював себе настільки, що це навряд чи вдасться.

"Знаєте, я грав у футбол більшу частину свого життя. Однак, перестав за рік після смерті Джека. Він грав у футбол із семи років. Зараз я спантеличений тим, що Чемпіонат проходить тут, а от Джека уже нема. Нехай ці матчі супроводжує добрий дух, але для мене цей Кубок став болючим спогадом втрати з якою вже неможливо змиритися, – йдеться в листі, який написали родичі жертв катастрофи.

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У редакцію російської "Нової газети" його надіслав Джон Обраян – батько загиблого 25-річного Джека, чиє тіло знайшли рятувальники у полі під Донецьком у 2014 році. Від імені усіх родин загиблих він попросив опублікувати це послання для російського уряду. За майже чотири роки після трагедії, винні у смерті 298 цивільних так і не постали перед правосуддям. Російська ракета, спрямована на пасажирський Боїнг 777, забрала життя громадян 18 країн світу.

Питання, на яке шукають відповідь родичі загиблих: як може російський уряд, відповідальний за збиття рейсу МН-17, цьогоріч стояти із відкритими обіймами і запрошувати іноземні держави приїхати на Чемпіонат світу із футболу?



Акція "Стоп Путін! Стоп війна!" за бойкот у Росії Чемпіонату світу з футболу 2018

У Кремлі Чемпіонат світу з футболу сприймають як привід для національної гордості і можливість заробити бали для покращення міжнародного іміджу країни. Та у Москві не розуміють, що своїми діями на світовій арені вона лише сприяла ізоляції країни. Агресія на Сході України, втручання в американські вибори, хімічна атака в Солсбері та підтримка режиму Асада в Сирії – ось далеко не повний список сумнівних досягнень Росії.

Росія відкрита для діалогу з усіх питань, які стосуються гарантування глобальної безпеки, готова до конструктивного, рівноправного партнерства заради досягнення згоди, спокою та прогресу на планеті,

– говорив Володимир Путін.

Вивернене бачення російської влади світового прогресу і партнерства не розділяє більшість країн цивілізованого світу. За кілька тижнів до офіційного відкриття чемпіонату світу 8 іноземних держав, серед них і Україна, відмовилися від участі у офіційних заходах з нагоди світової футбольної першості. Представники урядів Британії, Ісландії, Польщі, Данії, Швеції, Австралії та Японії не поїдуть на Чемпіонат в Росію. До бойкоту долучилися і міжнародні правозахисники. В Human Rights Watch закликають міжнародну політичну еліту утриматися від підтримки злочинного російського режиму.

Стосовно Росії, то зараз не час для того, щоби світові лідери приєдналися до Росії для святкування церемонії відкриття Чемпіонату світу наступного місяця. Спочатку вона має зупинити вбивства цивільних у Сирії,

– повідомив виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Але проблеми Москви не закінчуються на цьому. Попри гучні заяви російських спортивних функціонерів і чиновників, реальний стан справ перед початком чемпіонату світу з футболу в Росії не тішить ані представників ФІФА, ані футбольних фанатів. За останніми даними із 12 арен усім вимогам футбольної асоціації відповідають лише 5.

До того ж, на час проведення змагань Путін ввів особливий режим в'їзду у міста, де проходитимуть матчі Чемпіонату. І іноземці, і росіяни повинні будуть пройти реєстрацію, а тривалість процедури – 3 дні. В разі відсутності реєстраційного бланка – затримання і штраф у 5 тисяч рублів. Вже зараз російські правозахисники говорять, що нові правила перетворять російські міста на зони "суворого режиму".