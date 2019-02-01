Почему обещания кандидатов в президенты опасны: объяснение психолога

Украина в ожидании президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года. Сейчас перед украинцами стоит большой выбор – тяжелым трудом зарабатывать себе будущее или поддаться сладкому пению и обещаниям кандидатов, которые никогда не станут реальностью.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал заведующий лабораторией Института социальной и политической психологии Вадим Васютинский.

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"Есть два варианта популизма в Украине. Первый – сладкий, то есть поддаться на сладкие песни кого-то. Второй, можно связать немного из Зеленским, – протестный, то есть если системные политики не смогли нас обеспечить, то давайте выберем кого-нибудь такого. Хотя бы повеселимся вместе с ним. Понятно, что две позиции очень опасны", – пояснил эксперт.

По его словам, в Украине за последние два года были такие периоды, когда у украинцев появлялись яркие надежды на начало достойной жизни. Однако затем все заканчивалось разочарованием. Два Майдана не были бы такими масштабными, если бы ожидания украинцев ни были завышенными.

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"У нас кризис доверия. Люди не видят таких авторитетов, которым бы они доверились. Нет авторитетов, которым бы доверилась хотя бы треть наших граждан", – добавил Васютинский.

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