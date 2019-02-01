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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Чому обіцянки кандидатів в президенти є небезпечними: пояснення психолога

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      Україна в очікувані президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року. Нині перед українцями стоїть великий вибір – важкою працею заробляти собі майбутнє чи піддатися солодким співам та обіцянки кандидатів, які ніколи не стануть реальністю.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів завідувач лабораторії Інституту соціальної та політичної психології Вадим Васютинський.

      Як кандидати дивують виборців – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      "Є два варіанти популізму в Україні. Перший – солодкий, тобто піддатися на солодкі співи когось. Другий, який можна пов'язати трохи зі Зеленським, – протестний, тобто якщо системні політики не змогли нас забезпечити, то нумо виберемо когось такого. Хоча б забавимося разом із ним. Зрозуміло, що дві позиції є дуже небезпечними", – пояснив експерт. 

      За його словами, в Україні за останні два роки були такі періоди, коли в українців з'являлися яскраві сподівання про початок гідного життя. Однак потім все закінчувалось розчаруванням. Два Майдани не були б такими масштабними, якби очікування українців не були завищеними.

      Що обіцяють кандидати у президенти виборцям? Читайте у матеріалі 24 каналу

      "В нас криза довіри. Люди не мають таких авторитетів, яким би вони довірилися. Нема авторитетів, яким би довірилась хоча б третина наших громадян", – додав Васютинський. 

      вибори
      Вибори президента 2019: головні дати

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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