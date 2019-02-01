Чому обіцянки кандидатів в президенти є небезпечними: пояснення психолога

Україна в очікувані президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року. Нині перед українцями стоїть великий вибір – важкою працею заробляти собі майбутнє чи піддатися солодким співам та обіцянки кандидатів, які ніколи не стануть реальністю.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів завідувач лабораторії Інституту соціальної та політичної психології Вадим Васютинський.

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"Є два варіанти популізму в Україні. Перший – солодкий, тобто піддатися на солодкі співи когось. Другий, який можна пов'язати трохи зі Зеленським, – протестний, тобто якщо системні політики не змогли нас забезпечити, то нумо виберемо когось такого. Хоча б забавимося разом із ним. Зрозуміло, що дві позиції є дуже небезпечними", – пояснив експерт.

За його словами, в Україні за останні два роки були такі періоди, коли в українців з'являлися яскраві сподівання про початок гідного життя. Однак потім все закінчувалось розчаруванням. Два Майдани не були б такими масштабними, якби очікування українців не були завищеними.

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"В нас криза довіри. Люди не мають таких авторитетів, яким би вони довірилися. Нема авторитетів, яким би довірилась хоча б третина наших громадян", – додав Васютинський.



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