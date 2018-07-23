"Почему он ничего не сделал?", – Трамп обвинил Обаму во лжи

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму и обвинил его во лжи.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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Дональд Трамп обратил внимание на то, что Обама знал о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Почему он ничего не сделал с этим? Почему не сказал нашему штабу? Потому, что все это большая ложь, и он думал, что жуликоватая Хиллари должна выиграть!

– подчеркнул Трамп.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 липня 2018 р.

Напомним, что ранее Трамп обвинял своего предшественника Барака Обаму в том, что именно он позволил России аннексировать Крым.