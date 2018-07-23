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"Почему он ничего не сделал?", – Трамп обвинил Обаму во лжи

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Трамп обвиняет Обаму во лжи
Трамп обвиняет Обаму во лжи / narodna-pravda.ua

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму и обвинил его во лжи.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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Дональд Трамп обратил внимание на то, что Обама знал о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Почему он ничего не сделал с этим? Почему не сказал нашему штабу? Потому, что все это большая ложь, и он думал, что жуликоватая Хиллари должна выиграть!
– подчеркнул Трамп.

Напомним, что ранее Трамп обвинял своего предшественника Барака Обаму в том, что именно он позволил России аннексировать Крым.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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