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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / ТАСС

Президент США Дональд Трамп отметил, что ему не нравится то,что происходит в Крыму, но аннексия Крыма является ответственностью его предшественника — Барака Обамы.

Об этом Трамп заявил во время встречи в рамках саммита стран НАТО.

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"Это интересный вопрос, потому что задолго до того, как я получил эту должность, президент Обама допустил это. Это было во время его президентства. Теперь они построили мост в Крым, построили порт для подводных лодок — это было правление Барака Обамы, я бы не позволил этого, если бы был на посту, но он позволил. Что произойдет с Крымом отныне — я не знаю, я не доволен тем, что там происходит. Но это ответственность Обамы", – сказал Трамп.

Он также подтвердил информацию, что во время встречи с Путиным будет обсуждать ситуацию в Украине.

Напомним, Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп должны были провести встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, но впоследствии Трамп отменил все двусторонние встречи во время саммита НАТО в Брюсселе, которые назначены на четверг, 12 июля, включая запланированные переговоры с Президентом Украины.

Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма Барак Обама
Источник: 24 Канал
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