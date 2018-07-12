Трамп розповів, як ставиться до анексії Криму

Президент США Дональд Трамп зазначив, що йому не подобається те,що відбувається в Криму, але анексія Криму є відповідальністю його попередника — Барака Обами.

Про це Трамп заявив під час зустрічі в рамках саміту країн НАТО.

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"Це цікаве питання, бо задовго до того, як я отримав цю посаду, президент Обама допустив це. Це було під час його президенства. Тепер вони побудували міст в Крим, збудували порт для підводних човнів — це було правління Барака Обами, я б не дозволив це, якби був на посаді, але він дозволив. Що станеться з Кримом віднині — я не знаю, я не задоволений тим, що там відбувається. Але це відповідальність Обами", – сказав Трамп.

Відео виступу Дональда Трампа

Він також підтвердив інформацію, що під час зустрічі з Путіним буде обговорювати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп мали провести зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО, але згодом Трамп скасував усі двосторонні зустрічі під час саміту НАТО в Брюсселі, які призначені на четвер, 12 липня, включаючи заплановані переговори із Президентом України.