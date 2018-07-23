"Чому він нічого не зробив?", – Трамп звинуватив Обаму у брехні

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Барака Обаму та звинуватив його у брехні.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

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Дональд Трамп звернув увагу на те, що Обама знав про втручання Росії у хід президентських виборів у США в 2016 році.

Чому він нічого не зробив з цим? Чому не сказав нашому штабу? Тому, що все це велика брехня, і він думав, що шахраювата Хіларі повинна виграти!

– наголосив Трамп.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 липня 2018 р.

Нагадаємо, що раніше Трамп звинувачував свого попередника Барака Обаму у тому, що саме він дозволив Росії анексувати Крим.