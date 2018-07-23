"Чому він нічого не зробив?", – Трамп звинуватив Обаму у брехні
Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Барака Обаму та звинуватив його у брехні.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
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Дональд Трамп звернув увагу на те, що Обама знав про втручання Росії у хід президентських виборів у США в 2016 році.
Чому він нічого не зробив з цим? Чому не сказав нашому штабу? Тому, що все це велика брехня, і він думав, що шахраювата Хіларі повинна виграти!
– наголосив Трамп.
Нагадаємо, що раніше Трамп звинувачував свого попередника Барака Обаму у тому, що саме він дозволив Росії анексувати Крим.
Джерело: 24 Канал
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