В урегулировании ситуации на Донбассе может помочь хорватский опыт. Некоторые территории страны были оккупированы с 1990 до 1998 года, а на их реинтеграцию понадобилось время.

Тогда власть Хорватии имела две модели освобождения территорий, рассказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНИАН.

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"Одна – с помощью военной и полицейской операции, и еще одна – с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительное участие Америки благодаря генералу Кляйну (Жак-Поль Кляйн – 24 канал) в мирной реинтеграции Восточной Славонии", – пояснил он.

Пленкович также отметил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо перенять хорватский опыт деоккупации территорий – задействовать дипломатические средства и политическое давление.

Принимая во внимание такой сложный контекст ситуации в Украине, а также в Грузии, я думаю, что этот опыт, который полагается на средства дипломатии, политики давления, очень длинного, но поддерживаемого процесса, на самом деле привел к реинтеграции территории. На это понадобилось время. Это было непросто,

– добавил премьер.

Пленкович отметил, что процесс реинтеграции лучше проводить мирно, поскольку "в Украине не замороженный конфликт".

Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?

Это ежегодная конференция, на которой обсуждают вопросы безопасности в Европе. Впервые ее провели в Мюнхене в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста.



Первые 30 лет участниками конференции были военные и политические лидеры стран-членов НАТО, политологи и СМИ. Позже к мероприятию присоединились представители Украины, России и других стран Восточной Европы, а также Китая, Индии, Японии.



С 1998 года конференция финансируется правительством Германии. В 2019 году Мюнхенская конференция по безопасности длится три дня – с 15 по 17 февраля.