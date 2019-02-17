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      Россия продолжает вести активную войну в Украине, – бывший вице-президент США

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      Россия по-прежнему ведет активную войну в Украине, - Байден
      Россия по-прежнему ведет активную войну в Украине, - Байден / Фото из открытых источников

      Россия продолжает вести активную войну в Украине и дестабилизировать европейские демократии. Для этого она использует все возможные способы.

      Мир столкнулся с новыми взаимоотношениями, сказал бывший вице-президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет "Европейская правда".

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      Среди таких он считает подъем Китая и упадок России и ее агрессивное поведение.

      Китай пытается стать гегемоном, а Россия использует все инструменты, чтобы посеять дестабилизацию, раскол в демократических странах Европы, включая Украину, где она, как и раньше, сегодня ведет активную войну,
      – сказал он.

      Бывший вице-президент также заявил, что гордится коалицией, которая сформировалась в Европе в ответ на агрессию в Украине. Кроме того, он высказал решительную поддержку ЕС и НАТО.

      "Я решительно поддерживаю НАТО. Считаю, это важнейший альянс в истории человечества, благодаря которому нам удалось сохранить безопасность в последние 70 лет... Решительно поддерживаю ЕС. Это антидот чрезвычайному национализму, который дважды разрушал континент", – добавил Байден.

      Отметим, нынешний вице-президент США Майкл Пенс в рамках конференции встретился с Президентом Украины Петром Порошенко. Во время встречи он заверил, что Вашингтон не будет уменьшать поддержку для Киева в противостоянии с Россией – даже наоборот. Агрессия России у Керченского пролива лишь подтвердила намерения США.

      Кроме того, в США раньше проанализировали данные разведки – там считают, что Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине, а также будет обострять ситуацию в Черном и Азовском морях.

      blog_ava
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      16 февраля
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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
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