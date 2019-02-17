Росія продовжує вести активну війну в Україні, – колишній віце-президент США

Росія продовжує вести активну війну в Україні та дестабілізувати європейські демократії. Для цього вона використовує усі можливі способи.

Світ зіткнувся із новими взаєминами, сказав колишній віце-президент США Джо Байден на Мюнхенській конференції з питань безпеки, пише "Європейська правда".

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Серед таких він вважає підйом Китаю, занепад Росії та її агресивну поведінку.

Китай намагається стати гегемоном, а Росія використовує всі інструменти, щоб посіяти дестабілізацію, розкол у демократичних країнах Європи, включаючи Україну, де вона, як і раніше, сьогодні веде активну війну,

– сказав він.

Колишній віце-президент також заявив, що пишається коаліцією, яка сформувалася у Європі у відповідь на агресію в Україні. Окрім того, він висловив рішучу підтримку ЄС та НАТО.

"Я рішуче підтримую НАТО. Вважаю, це найважливіший альянс в історії людства, завдяки якому нам вдалося зберегти безпеку в останні 70 років… Рішуче підтримую ЄС. Це антидот надзвичайному націоналізму, який двічі руйнував континент", – додав Байден.

Зазначимо, теперішній віце-президент США Майкл Пенс у межах конференції зустрівся із Президентом України Петром Порошенком. Під час неї він запевнив, що Вашингтон не зменшуватиме підтримку для Києва у протистоянні з Росією – навіть навпаки. Агресія Росії біля Керченської протоки лише підтвердила наміри США.



Окрім того, у США раніше проаналізували дані розвідки – там вважають, що Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні, а також загострюватиме ситуацію в Чорному та Азовському морях.