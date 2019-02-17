00:09
17 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, 16 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росія продовжує вести активну війну в Україні, – колишній віце-президент США

      68 Читать новость на русском
      Як і раніше, Росія веде активну війну в Україні, – Байден
      Як і раніше, Росія веде активну війну в Україні, – Байден / Фото з відкритих джерел

      Росія продовжує вести активну війну в Україні та дестабілізувати європейські демократії. Для цього вона використовує усі можливі способи.

      Світ зіткнувся із новими взаєминами, сказав колишній віце-президент США Джо Байден на Мюнхенській конференції з питань безпеки, пише "Європейська правда".

      Читайте також: "Згодом – Балтика, а потім Польща": у міноборони країни закликають Європу не підігравати Путіну

      Серед таких він вважає підйом Китаю, занепад Росії та її агресивну поведінку. 

      Китай намагається стати гегемоном, а Росія використовує всі інструменти, щоб посіяти дестабілізацію, розкол у демократичних країнах Європи, включаючи Україну, де вона, як і раніше, сьогодні веде активну війну,
      – сказав він.

      Колишній віце-президент також заявив, що пишається коаліцією, яка сформувалася у Європі у відповідь на агресію в Україні. Окрім того, він висловив рішучу підтримку ЄС та НАТО.

      "Я рішуче підтримую НАТО. Вважаю, це найважливіший альянс в історії людства, завдяки якому нам вдалося зберегти безпеку в останні 70 років… Рішуче підтримую ЄС. Це антидот надзвичайному націоналізму, який двічі руйнував континент", – додав Байден.

      Зазначимо, теперішній віце-президент США Майкл Пенс у межах конференції зустрівся із Президентом України Петром Порошенком. Під час неї він запевнив, що Вашингтон не зменшуватиме підтримку для Києва у протистоянні з Росією – навіть навпаки. Агресія Росії біля Керченської протоки лише підтвердила наміри США.

      Окрім того, у США раніше проаналізували дані розвідки – там вважають, що Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні, а також загострюватиме ситуацію в Чорному та Азовському морях.

      blog_ava
      Більше мільярда людей можуть втратити слух
      16 лютого
      3006
      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 лютого , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 1751
      Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
      16 лютого , 22:00 Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
      2150
      Беларусь и демократия – разные полюса
      16 лютого , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 551
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      16 лютого , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1228
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      16 лютого , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 868
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук