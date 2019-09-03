Почему отмена неприкосновенности на деле не заработает: объяснение юриста
То, что депутаты большинством голосов отменили собственную неприкосновенность, еще не означает, что закон заработает на полную силу. Изъятие этого пункта из Конституции не является основанием для привлечения народных избранников к уголовной ответственности.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил юрист, директор Центра демократии и верховенства права и соинициатор движения "Честно" Тарас Шевченко.
Важно: Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Депутаты сегодня окончательно проголосовали за изменения в Конституцию Украины об отмене депутатской неприкосновенности. Однако, чтобы избавиться от неприкосновенности, этого мало. Сегодняшнее голосование не отменит неприкосновенность,
– подчеркнул он.
По словам эксперта, неприкосновенность нардепов обеспечивала не только Конституция, но и Уголовный процессуальный кодекс, и закон о статусе народного депутата.
"Механическое изъятие из Конституции только будет означать, что неприкосновенность будет действовать дальше на уровне закона. Я поддерживаю отмену депутатской неприкосновенности и убежден, что это будет сделано. Но чтобы отменить неприкосновенность, изменений в Конституцию недостаточно", – добавляет Шевченко.
Юрист отмечает: нужно также убрать неприкосновенность из Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и Уголовного процессуального кодекса.
"Пока этого не будет сделано, неприкосновенность будет действовать. Конечно, партия "Слуга Народа", имея большинство в Верховной Раде, сможет это сделать. Однако, чтобы действительно окончательно отменить неприкосновенность депутатов, эти шаги необходимо пройти", – добавил юрист.
Смотрите также: Теперь заживем, но это – не точно: реакция соцсетей на отмену депутатской неприкосновенности
Что такое депутатская неприкосновенность? Это – юридическая гарантия правового статуса отдельных категорий лиц, в том числе и депутатов, которая заключается в защите от принуждения, которое могло бы быть применено при обычных обстоятельствах.
В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.
Выбор редакции
-
Разумков объяснил, почему Рада голосовала за проект Порошенко о неприкосновенностисегодня , 00:54
-
Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского3 сентября , 22:29
-
Никто не совершенен, – принц Гарри впервые ответил на обвинения в его и Меган лицемерии3 сентября , 21:21