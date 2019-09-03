Чому скасування недоторканності на ділі не запрацює: пояснення юриста

Те, що депутати більшістю голосів скасували власну недоторканність, ще не означає, що закон запрацює на повну силу. Вилучення цього пункту з Конституції не є підставою для притягнення народних обранців до кримінальної відповідальності.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив юрист, директор Центру демократії та верховенства права та співініціатор руху "ЧЕСНО" Тарас Шевченко.

Важливо: Рада скасувала депутатську недоторканність

Депутати сьогодні остаточно проголосували за зміни до Конституції України про скасування депутатської недоторканності. Однак, щоб позбутися недоторканності цього замало. Сьогоднішнє голосування не скасує недоторканність,

– наголосив він.

За словами експерта, недоторканність нардепів забезпечувала не лише Конституція, а й Кримінальний процесуальний кодекс та закон про статус народного депутата.

"Механічне вилучення із Конституції лише означатиме, що недоторканність діятиме далі на рівні закону. Я підтримую скасування депутатської недоторканності і переконаний, що це буде зроблено. Та щоб скасувати недоторканність змін до Конституції недостатньо", – додає Шевченко.

Юрист зауважує: потрібно також вилучити недоторканність із Закону України "Про статус народного депутата України" та Кримінального процесуального кодексу.

"Допоки цього не буде зроблено, недоторканність буде діяти. Звичайно, партія "Слуга Народу", маючи більшість у Верховній Раді, зможе це зробити. Проте, щоб дійсно остаточно скасувати недоторканність депутатів, ці кроки необхідно пройти", – додав юрист.

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Що таке депутатська недоторканність? Це – юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.



В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.