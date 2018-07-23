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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему падает гривня и какого курса ожидать

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Гривна за несколько дней резко упала
Гривна за несколько дней резко упала / 24 канал

Всплеск курса доллара по отношению к гривне составляет всего тридцать копеек. Это лишь один процент, поэтому нельзя говорить, что это какой-то глобальный рост. Дестабилизация возможна, но если не будет очередного транша МВФ.

Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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По словам специалиста, Украина входит уже во вторую половину лета, когда гривня готовится к сезонному осеннему ослаблению. Как подчеркивает Фурса, есть еще одна причина, которая могла привести к падению гривны.

"На следующей неделе будет большое погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые принадлежат нерезидентам. Возможно, накануне этого растет спрос на валютные ОВГЗ. Люди пытаются уменьшить риски, которые могут возникнуть, если нерезиденты начнут выходить после 25 июля", – отметил он.

Эксперт также считает, что нынешний курс гривны относительно доллара стабилен и не требует каких-либо действий. В частности, экономист напоминает, что в начале 2018 курс гривны вообще составлял 28,8 к доллару.

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Если Украина остается в программе сотрудничества с МВФ, то к концу года курс будет 29-29,5 за доллар. Получение транша зависит от того, что происходит у определенных глав чиновников. Есть надежда, что транш Украина получит. Но сейчас ситуация не требует стабилизации. Дестабилизация может быть как раз тогда, когда транш мы не получим,
– отметил Сергей Фурса.

Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Валюта Курсы валют МВФ НБУ
Источник: 24 канал
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