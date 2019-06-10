Почему партию Гройсмана украинцы не будут любить: мнение политического эксперта

Шансы на прохождение в парламент партии Владимир Гройсман равны нулю. Вся проблема – в ее лидерах и их делах.

Такое мнение в комментарии 24 каналу выразила член Правления международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова.

Она уточнила: к этой партии присоединилась часть депутатов Рады от "Народного фронта" и министров, тоже по квоте "НФ". Сейчас именно подавляющее большинство депутатов от "Народного фронта" и действующих министров являются наиболее непопулярными в украинском обществе. Их рейтинги давно имеют устойчивое отрицательное значение.

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Различные неангажированные социологические исследования показывают, что подавляющее большинство граждан Украины сильно разочарованы в действующем составе украинского правительства. Люди считают их виновными в провале настоящих реформ, росте цен на газ и коммунальных услугах, в падении уровня жизни, в неспособности создать благоприятные условия для поддержки малого и среднего бизнеса, оттоке миллионов граждан Украины из страны на заработки за границу и в других бедах,

– объяснила Багрова.

Политолог Владислав Сердюк считает, что у "Украинской стратегии" Гройсмана есть два пути: поход на одномандатные округа или объединение с другими политическими силами.