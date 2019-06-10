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      Почему партию Гройсмана украинцы не будут любить: мнение политического эксперта

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      Гройсману вспомнят все заслуги
      Гройсману вспомнят все заслуги / unian.ua

      Шансы на прохождение в парламент партии Владимир Гройсман равны нулю. Вся проблема – в ее лидерах и их делах.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу выразила член Правления международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова.

      Она уточнила: к этой партии присоединилась часть депутатов Рады от "Народного фронта" и министров, тоже по квоте "НФ". Сейчас именно подавляющее большинство депутатов от "Народного фронта" и действующих министров являются наиболее непопулярными в украинском обществе. Их рейтинги давно имеют устойчивое отрицательное значение.

      Читайте также: Партия "Украинская стратегия" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

      Различные неангажированные социологические исследования показывают, что подавляющее большинство граждан Украины сильно разочарованы в действующем составе украинского правительства. Люди считают их виновными в провале настоящих реформ, росте цен на газ и коммунальных услугах, в падении уровня жизни, в неспособности создать благоприятные условия для поддержки малого и среднего бизнеса, оттоке миллионов граждан Украины из страны на заработки за границу и в других бедах,
      – объяснила Багрова.

      Политолог Владислав Сердюк считает, что у "Украинской стратегии" Гройсмана есть два пути: поход на одномандатные округа или объединение с другими политическими силами.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости политики Владимир Гройсман Партия Украинская стратегия
      Источник: 24 канал
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