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      Чому партію Гройсмана українці не любитимуть: думка політичного експерта

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      Гройсману пригадають всі заслуги
      Гройсману пригадають всі заслуги / unian.ua

      Шанси на проходження до парламенту партії Володимира Гройсмана дорівнюють нулю. Вся проблема – в її лідерах і їхніх справах.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловила членкиня Правління міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова.

      Вона уточнила: до цієї партії приєдналася частина депутатів Ради від "Народного фронту" та міністрів, теж за квотою НФ. Зараз саме переважна більшість депутатів від "Народного фронту" та чинних міністрів є найбільш непопулярними в українському суспільстві. Їхні рейтинги давно мають стійке від'ємне значення.

      Читайте також: Партія "Українська стратегія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Різні неангажовані соціологічні дослідження показують, що переважна більшість громадян України є сильно розчарованою в чинному складі українського уряду. Люди вважають їх винними у провалі справжніх реформ, зростанні цін на газ і комунальні послуги, у падінні рівня життя, в нездатності створити сприятливі економічні умови для підтримки малого та середнього бізнесу, відтоці мільйонів громадян України з країни на заробітки за кордон та в інших бідах,
      – пояснила Багрова.

      Політолог Владислав Сердюк вважає, що в "Української стратегії" Гройсмана є два шляхи: похід на одномандатні округи або об'єднання з іншими політичними силами. 

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Володимир Гройсман Партія Українська стратегія
      Джерело: 24 канал
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