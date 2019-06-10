Чому партію Гройсмана українці не любитимуть: думка політичного експерта
Шанси на проходження до парламенту партії Володимира Гройсмана дорівнюють нулю. Вся проблема – в її лідерах і їхніх справах.
Таку думку у коментарі 24 каналу висловила членкиня Правління міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова.
Вона уточнила: до цієї партії приєдналася частина депутатів Ради від "Народного фронту" та міністрів, теж за квотою НФ. Зараз саме переважна більшість депутатів від "Народного фронту" та чинних міністрів є найбільш непопулярними в українському суспільстві. Їхні рейтинги давно мають стійке від'ємне значення.
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Різні неангажовані соціологічні дослідження показують, що переважна більшість громадян України є сильно розчарованою в чинному складі українського уряду. Люди вважають їх винними у провалі справжніх реформ, зростанні цін на газ і комунальні послуги, у падінні рівня життя, в нездатності створити сприятливі економічні умови для підтримки малого та середнього бізнесу, відтоці мільйонів громадян України з країни на заробітки за кордон та в інших бідах,
– пояснила Багрова.
Політолог Владислав Сердюк вважає, що в "Української стратегії" Гройсмана є два шляхи: похід на одномандатні округи або об'єднання з іншими політичними силами.
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