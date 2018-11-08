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      Почему пограничники не пустили московского архиепископа

      306 Читати новину українською
      Архиепископа Верейский Амвросий
      Архиепископа Верейский Амвросий / news.church.ua

      Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова) не пустили на территорию Украины поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

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      Он также добавил, что Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что Ермакова не может быть допущен на территорию Украины.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Новости политики Госпогранслужба УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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