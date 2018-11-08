Почему пограничники не пустили московского архиепископа

Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова) не пустили на территорию Украины поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

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Он также добавил, что Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что Ермакова не может быть допущен на территорию Украины.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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