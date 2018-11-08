Чому прикордонники не пустили московського архієпископа

Ректора Московської духовної академії архієпископа Верейського Амвросія (Єрмакова) не пустили на територію України оскільки він не змогла підтвердити мету своєї поїздки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби України Олега Слободяна.

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Він також додав, що Державна прикордонна служба виконала доручення одного з українських правоохоронних органів про те, що Єрмакова не може бути допущено на територію України.