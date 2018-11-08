Чому прикордонники не пустили московського архієпископа
Ректора Московської духовної академії архієпископа Верейського Амвросія (Єрмакова) не пустили на територію України оскільки він не змогла підтвердити мету своєї поїздки.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби України Олега Слободяна.
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Він також додав, що Державна прикордонна служба виконала доручення одного з українських правоохоронних органів про те, що Єрмакова не може бути допущено на територію України.
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.
Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.
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