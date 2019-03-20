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      Почему политический опыт очень важен для кандидатов в президенты: мнение эксперта

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      Политический опыт и лидерские навыки очень важны для лица, представляющего страну. Ведь этот человек должен вести выгодные переговоры и разбираться во многих вопросах.

      Такое мнение высказал главный редактор издания "Деньги" Александр Крамаренко в прямом эфире 24 канала.

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      Может ли Зеленский стать эффективным президентом?

      По словам эксперта, если предположить, что Зеленский будет очень быстро, просто молниеносно учиться, то это все равно человек, который не имеет никакого политического опыта.

      Крамаренко отметил, что иногда в случае с решением Зеленского пойти в президенты люди ссылаются на Леха Валенсу (президента Польши) и Рональда Рейгана (40-й американский президент, который до этого работал актером)

      Однако они почему-то забывают, что Валенса почти 10 лет возглавлял профессиональный союз "Солидарность" и это было во время противостояния с польской коммунистической властью. А Рейган возглавлял штат в качестве губернатора и американскую гильдию актеров. Поэтому человек, идущий в политику должен рбладать навыками лидера,
      – прокомментировал редактор издания "Деньги".

      Как отметил Крамаренко, было бы логично, если бы Зеленский начал с позиции народного депутата или хотя бы главы областной Государственной администрации.

      "То есть, во-первых, такие навыки должны быть у человека, иначе люди очень быстро почувствуют слабину, начнут им манипулировать. Во-вторых, представьте ситуацию, когда глава государства встретится лицом к лицу с очень сильным переговорщиком, от которого он должен чего-то добиться, например с исполнительным директором МВФ или переговоры формате "Норманнской четверки". Зеленский просто не сможет этого правильно сделать", – сказал эксперт.

      Политический опыт других кандидатов в президенты

      По словам Крамаренко, можно многое закидывать действующему президенту Петру Порошенко, но все-таки он был министром иностранных дел и народным депутатом.

      Тимошенко, например, была премьером-министром, она вела довольно жесткие переговоры. То есть видно, что другие кандидаты, которые по результатам опроса входят в первую тройку, обладают по крайней мере политическим опытом,
      – ответил Крамаренко.

      И добавил, что бывают ситуации, когда есть две стороны и два переводчика, все, больше никого не пускают. Поэтому команду экспертов Зеленского не упустят на площадку, где будут проходить важные переговоры.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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