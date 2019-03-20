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      Чому політичний досвід дуже важливий для кандидатів у президенти: думка експерта

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      Політичний досвід та лідерські навички є дуже важливими для особи, яка представляє країну. Адже ця людина має вести вигідні переговори та розбиратися у багатьох питаннях.

      Таку думку висловив головний редактор видання "Гроші" Олександр Крамаренко у прямому ефірі 24 каналу.

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      Чи може Зеленський стати ефективним президентом?

      За словами експерта, якщо припустити, що Зеленський буде дуже швидко, просто блискавично навчатися, то це все одно людина, яка не має ніякого політичного досвіду.

      Крамаренко зазначив, що інколи у випадку з рішенням Зеленського піти у президенти люди посилаються на Леха Валенса (президент Польщі) та Рональда Рейгана (40-й американський президент, який до того працював актором)

      Проте вони чомусь забувають, що Валенса майже 10 років очолював професійну спілку "Солідарність" і це було в час протистояння з польською комуністичною владою. А Рейган очолював штат у якості губернатора та американську гільдію акторів. Тому людина, що йде в політику повинна мати навички лідера,
      – прокоментував редактор видання "Гроші".

      Як наголосив Крамаренко, було б логічно, якби Зеленський почав з позиції народного депутата чи хоча б голови обласної Державної адміністрації.

      "Тобто, по-перше, такі навички мають бути в людини, інакше люди дуже швидко відчують слабину, почнуть ним маніпулювати. По-друге, уявіть ситуацію, коли глава держави зустрінеться віч-на-віч з дуже сильним перемовником, від якого він має чогось добитися, наприклад з виконавчим директором МФВ чи перемовини форматі "Норманської четвірки". Зеленський просто не зможе цього правильно зробити", – сказав експерт.

      Політичний досвід інших кандидатів у президенти

      За словами Крамаренка, можна багато чого закидати чинному президентові Петру Порошенку, але все-таки він був міністром закордонних справ і народним депутатом.

      Тимошенко, наприклад, була прем'єром-міністром, вона вела досить жорсткі переговори. Тобто видно, що інші кандидати, які за результати опитування входять в першу трійку, мають принаймні політичний досвід,
      – відповів Крамаренко.

      І додав, що бувають ситуації, коли є дві сторони і два перекладачі, все, більше нікого не пускають. Тому команду експертів Зеленського не пропустять на майданчик, де відбуватимуться важливі переговори.

      Повноваження президента
      За що відповідає президент: інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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