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Почему Порошенко и ряд политиков хотят досрочных выборов: версия политолога

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Порошенко шантажирует, а у Тимошенко может обвалиться рейтинг
Порошенко шантажирует, а у Тимошенко может обвалиться рейтинг / 24 Канал

В досрочных парламентских выборах заинтересован не только действующий президент Петр Порошенко, но и Юлия Тимошенко и Вадим Рабинович.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По словам политолога, Порошенко хочет шантажировать этим своих партнеров в парламенте, делая их более договороспособными – чтобы уменьшать стоимость их политических акций. Как отмечает Давидюк, фактически Порошенко говорит: "Ваши партийные бренды не готовы, а общий бренд – БПП. И если сейчас распустить парламент, а вы пойдете на выборы, то БПП возьмет большинство голосов".

В досрочной кампании также заинтересованы Рабинович и Тимошенко, у которых увеличились рейтинги на чисто популистских акциях. К примеру, у Рабиновича рейтинг очень дутый – нет партийной структуры, людей тоже. Есть только Рабинович. Он свой рейтинг сделал на манипуляциях. Исследование группы журналистов проекта VoxCheck свидетельствуют, что у него из 35 заявлений только одно настоящее. Поэтому ему выборы нужны. Иначе его рейтинг исчезнет, ​​как мороженое на солнце,
– отмечает Николай Давидюк.

И Тимошенко, и Рабиновичу, говорит он, свои рейтинги надо сейчас перевести в так называемый кэш – политическую наличные в парламенте. Ведь, отмечает эксперт, если этот уровень известности не капитализировать – не завести свою партию в Верховную Раду сейчас – то через год он может исчезнуть.

"Вопрос, хочет ли досрочных выборов население? Последние соцопросы свидетельствуют, что украинцы хотят поднятия зарплат, прекращения роста цен, завершение войны, чтобы не было коррупции. Выборов в этом списке нет", – отмечает Давидюк.

Кроме того, как подчеркивает политолог, если не принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционный суд, новый избирательный кодекс, то внеочередные выборы ничего не решат.

Если провести сейчас досрочные выборы, то в парламенте будет больше Тимошенко, меньше Порошенко, но не будет нового качества политиков. Зайдут те же фамилии за те же деньги, места в партийных списках будут продаваться, и они дальше будут голосовать за то, что им надо. За высокие тарифы и низкие зарплаты для обычных украинцев, давление на бизнес,
– убежден Давидюк.

Поэтому, по его словам, сначала надо менять подходы к механизму выборов. Иначе выборы – пустая трата времени и денег. К тому же они собьют темп реформ. В частности, считает Николай Давидюк, выборы хотят провести, чтобы затянуть время и не принимать закон об антикоррупционном суде. Тогда к президентским выборам суд так и не заработает, а самым большим коррупционерам при власти будет легко баллотироваться на выборах главы государства. Потому что они сейчас набивают карманы наличными, полученными незаконным путем, и не несут никакой ответственности.

Напомним, 28 февраля президент Петр Порошенко срочно созвал пресс-конференцию "Вызовы-2018". Отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, Порошенко отличился громким заявлением о том, что "не проиграл в своей жизни еще ни избирательной кампании".

Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко Петр Порошенко Верховная Рада Вадим Рабинович
Источник: 24 Канал
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