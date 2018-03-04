Чому Порошенко і низка політиків хочуть дострокових виборів: версія політолога

У дострокових парламентських виборах зацікавлений не лише чинний президент Петро Порошенко, але й Юлія Тимошенко і Вадим Рабінович.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За словами політолога, Порошенко хоче шантажувати цим своїх партнерів у парламенті, роблячи їх більш договороздатними – щоб зменшувати вартість їхніх політичних акцій. Як зазначає Давидюк, фактично Порошенко говорить: "Ваші партійні бренди не готові, а загальний бренд – БПП. І якщо зараз розпустити парламент, а ви підете на вибори, то БПП візьме більшість голосів".

У достроковій кампанії також зацікавлені Рабінович і Тимошенко, у яких збільшилися рейтинги на суто популістських акціях. Приміром, у Рабіновича рейтинг дуже дутий – немає партійної структури, людей теж. Є тільки Рабінович. Він свій рейтинг зробив на маніпуляціях. Дослідження групи журналістів проекту VoxCheck свідчать, що в нього з 35 заяв лише одна правдива. Тому йому вибори потрібні. Інакше його рейтинг зникне, як морозиво на сонці,

– зазначає Микола Давидюк.

І Тимошенко, і Рабіновичу, говорить він, свої рейтинги треба зараз перевести так званий кеш – політичну готівку в парламенті. Адже, наголошує експерт, якщо цей рівень популярності не капіталізувати – не завести свою партію у Верховну Раду зараз – то через рік він може зникнути.

"Питання, чи хоче дострокових виборів населення? Останні соцопитування свідчать, що українці хочуть підняття зарплат, припинення росту цін, завершення війни, щоб не було корупції. Виборів у цьому переліку немає", – наголошує Давидюк.

Крім того, як підкреслює політолог, якщо не ухвалити закони про обмеження депутатської недоторканності, антикорупційний суд, новий виборчий кодекс, то позачергові вибори нічого не вирішать.

Якщо провести зараз позачергові вибори, то в парламенті буде більше Тимошенко, менше Порошенка, але не буде нової якості політиків. Зайдуть ті самі прізвища за ті самі гроші, місця в партійних списках будуть продаватися, і вони далі голосуватимуть за те, що їм треба. За високі тарифи і низькі зарплати для звичайних українців, тиск на бізнес,

– переконаний Давидюк.

Тому, за його словами, спочатку треба змінювати підходи до механізму виборів. Інакше вибори – пуста трата часу і грошей. До того ж вони зіб’ють темп реформ. Зокрема, вважає Микола Давидюк, вибори хочуть провести, що затягнути час і не приймати закон про антикорупційний суд. Тоді до президентських виборів суд так і не запрацює, а найбільшим корупціонерам при владі буде легко балотуватися на виборах глави держави. Тому що вони зараз набивають кишені готівкою, отриманою незаконним шляхом, і не несуть жодної відповідальності.

Нагадаємо, 28 лютого президент Петро Порошенко терміново скликав прес-конференцію "Виклики-2018". Відповідаючи на питання про майбутні президентські вибори, Порошенко відзначився гучною заявою про те, що "не програв у своєму житті ще жодної виборчої кампанії".